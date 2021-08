Wie terug wil keren van een vakantie in een land dat kleurcode geel heeft, moet sinds kort een coronabewijs kunnen laten zien. Wie positief getest wordt, moet langer op de bestemming blijven. En de extra kosten daarvan zijn zeker niet standaard gedekt door de touroperator of de verzekering.

Nu de vakantieperiode in volle gang is en de reisrestricties soepeler zijn geworden, kiezen veel Nederlanders ervoor om toch weer naar de Franse camping, de Italiaanse zon of het Spaanse strand te gaan. Om te voorkomen dat veel Nederlanders besmet van hun vakantie terugkomen, heeft het kabinet restricties ingevoerd.

Dit betekent dat Nederlanders van twaalf jaar en ouder die op vakantie zijn in een land met coronacode geel, voorafgaand aan hun terugreis moeten kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, recent negatief hebben getest op hun bestemming of zijn hersteld van COVID-19. Zo niet, dan mag je nog niet terugreizen. En in het geval van een besmet kind, zullen ook de ouders er moeten blijven.

Dit kan uiteraard extra kosten met zich meebrengen. Je moet wellicht langer op de camping, in het hotel of het appartement blijven. Maar wie dat betaalt, hangt af van het type reis, de bestemming en de verzekering.

Spaanse eilanden betalen extra verblijfkosten

Zo zijn er plekken waar de lokale autoriteiten de kosten voor het langere verblijf voor hun rekening nemen. Dat zijn onder meer Griekenland en de Spaanse eilandengroepen Balearen (waaronder Ibiza en Mallorca) en de Canarische Eilanden (waaronder Tenerife en Gran Canaria). In veel andere landen betalen de autoriteiten de kosten echter niet.

Belangenvereniging van reisorganisaties ANVR zei recent dat reisorganisaties een zorgplicht hebben. Daarom richten ze bijvoorbeeld een deel van een hotel in voor coronagevallen. De organisatie wijst erop dat de kosten dan wel voor de reiziger zijn. En dat geldt zeker voor degenen die op eigen houtje reizen.

Toch zijn er touroperators die hebben besloten om de kosten van het langere verblijf te vergoeden. Zo melden Sunweb en Corendon dat ze dat doen. Ook TUI doet dat, maar alleen voor pakketreizen, niet wanneer je alleen een vliegticket boekt.

Op sommige plekken zijn quarantainehotels

Corendon-topman Steven van der Heijden meldt dat de reisorganisatie ter plaatse regelt dat reizigers zich kunnen laten testen. "Dat is inbegrepen bij de prijs." Wie positief test, wordt zoveel mogelijk ondergebracht in quarantainekamers in het eigen hotel. "Op sommige bestemmingen wordt de testuitslag doorgegeven aan de lokale autoriteiten en moeten mensen naar speciale quarantainehotels", vertelt Van der Heijden.

Dat is het geval in Spanje en op sommige Griekse eilanden. Soms moeten de kosten daarvoor voorgeschoten worden, maar die krijgt de vakantieganger dan weer terug van Corendon. "We regelen in alle gevallen ook een nieuwe terugvlucht. Dat gaat met gesloten beurzen."

Ook touroperator Sunweb betaalt de kosten voor een langer verblijf en voor vertraagde terugreis. "Dat doen we ook als de reiziger geen reis- of annuleringsverzekering heeft", meldt een woordvoerder. Sunweb zegt dat de afgelopen maand slechts een handvol klanten positief is getest.

TUI dekt ook de kosten van een langer verblijf, wanneer de lokale autoriteiten dat niet doen. "En reizigers moeten sowieso altijd een goede reisverzekering afsluiten, voor als je opgenomen wordt in het ziekenhuis. Landen in de EU nu allemaal groen of geel. Dus je kunt hier wel dekking voor krijgen bij je reisverzekering", legt een woordvoerder uit. "Daarnaast regelen we een andere vlucht voor wie langer moet blijven."

“Let ook goed op de regels in de landen waar je alleen maar doorheen reist.” ANWB

Lang niet iedereen boekt de vakantie via een touroperator. Velen kiezen ervoor om zelf losse vliegtickets te kopen of met de auto op pad te gaan. Die zijn dan meer op zichzelf aangewezen, of beter gezegd, op hun verzekering.

ANWB raadt reizigers dan ook aan om een goede reisverzekering af te sluiten en daarbij scherp te letten op de coronavoorwaarden. "En let ook goed op wat de regels zijn in de landen waar je alleen maar doorheen reist."

Een enkeling kiest er wellicht voor om buiten de Europese Unie op reis te gaan. Veel landen buiten de EU hebben kleurcode oranje of rood. Reizen naar die bestemmingen wordt afgeraden en verzekeraars zullen extra kosten voor een langer verblijf niet of nauwelijks dekken.