De grote luchthavens, waartoe ook Schiphol gerekend wordt, deden het in de eerste zes maanden van dit jaar relatief slechter dan de kleinere. De grootste luchthavens van Europa zijn niet langer de usual suspects, maar vliegvelden in Turkije en Rusland, meldt brancheorganisatie Airports Council International (ACI).

Londen Heathrow zakte op de lijst van drukste luchthavens van de eerste positie in 2019 zelfs naar de veertiende plaats. Parijs ging van plek twee naar zeven, Frankfurt van drie naar negen en Amsterdam Schiphol van vier naar tien.

De grootste luchthaven van Europa is nu Istanboel Airport, gevolgd door Moskou Sheremetyevo en Moskou Domodedovo, op vier staat de tweede luchthaven van de grootste stad van Turkije, Istanbul Sabiha Gokçen. Moskou Vnukovo besluit de huidige top vijf.

De luchthavens in Europa draaiden in de eerste helft van dit jaar nog slechter dan in het eerste half jaar van 2020, toen grote delen van het vliegverkeer helemaal platlagen. Vergeleken met 2019, pre-corona, zagen de vliegvelden bijna 77 procent minder reizigers. Ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020 gaat het om een daling van ruim 36 procent.

Afgelopen maand ging het volgens de ACI wel iets minder slecht. Op basis van voorlopige cijfers houden ze het op een daling van zo'n 50 procent van het aantal passagiers vergeleken met de maand juli in 2019, en juist meer dan een verdubbeling ten opzichte van juli vorig jaar.

Dat is volgens de ACI te danken aan de invoering van het coronacertificaat en dat Ierland en het Verenigd Koninkrijk het beleid ten aanzien van reizen meer in lijn brachten met de rest van Europa.