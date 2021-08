In de cao-afspraken die vorige maand zijn gemaakt, kwam de gemiddelde loonsverhoging uit op 2,3 procent. Dat is het hoogste maandgemiddelde tot dusver dit jaar, meldt werkgeversorganisatie AWVN woensdag. Het jaargemiddelde komt daarmee op 1,9 procent loon erbij voor de desbetreffende werknemers.

Volgens AWVN reflecteert het oplopende percentage het optimisme over de economie, maar is het ook een signaal dat werkgevers aantrekkelijk willen blijven in de krappe arbeidsmarkt. "Maar met loonsverhogingen trek je geen nieuw blik loodgieters open", duidt de woordvoerder het probleem op de arbeidsmarkt.

"Het onderliggende probleem is dat vraag en aanbod niet matchen." Voor het uitbreken van de coronacrisis liepen de afgesproken loonsverhogingen in de cao's steeds verder op, tot een hoogtepunt van 3,1 procent erbij in december 2019. Zowel de afgesproken loonsverhogingen als het aantal cao's dat werd afgesloten gingen nadien rap omlaag.

Dat heeft ook te maken met de praktische kant; dat werkgevers en werknemers niet om tafel konden zitten om te onderhandelen tijdens de lockdowns. Afgelopen maand werden twintig nieuwe cao's afgesloten. "Daarmee komt het totaal voor dit jaar op 188", aldus AWVN. "AWVN verwacht dat na de vakantieperiode de in juni ingezette inhaalslag doorzet en dat het aantal lopende cao's in het najaar zal oplopen tot het normale aantal van ongeveer vijfhonderd."

Niet in alle cao's is het halleluja; er werd dit jaar ook 23 keer een nullijn afgesproken.