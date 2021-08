Het aantal maandelijkse gebruikers van het grootste Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten, Coinbase, is afgelopen kwartaal gestegen naar 8,8 miljoen, schrijft het in een brief aan aandeelhouders (pdf). Dat is 44 procent meer dan het kwartaal ervoor. Bitcoin, de grootste cryptomunt, was afgelopen kwartaal niet meer de meest verhandelde munt; hij is voorbijgestreefd door ethereum.

Het aantal maandelijkse gebruikers op het platform stijgt al langere tijd. Maar vooral in het eerste kwartaal schoot het aantal handelaars explosief omhoog, van 2,8 miljoen in het laatste kwartaal van vorig jaar naar 6,1 miljoen in de eerste drie maanden van dit jaar.

De voorbije maanden kwamen er dus nog eens 2,7 miljoen gebruikers bij die maandelijks handelen op het platform. In totaal heeft Coinbase nu 68 miljoen gebruikers, van wie ruim een op de negen maandelijks actief is.

Niet alleen het aantal gebruikers nam toe. Ook de waarde van alle transacties steeg in het tweede kwartaal flink, met 38 procent naar 462 miljard dollar (394 miljard euro).

Ethereum was vorig kwartaal de meest verhandelde munt, met 26 procent van alle transacties op het platform. Daarmee is hij de bitcoin voorbijgestreefd, die bleef steken op 24 procent van de transacties. Ethereum is na bitcoin de grootste digitale munt, gemeten naar marktwaarde.