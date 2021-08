ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal onder de streep weer winst gemaakt. Eerder leed de bank juist verlies. Dat kwam doordat de bank geld opzij had gelegd voor mogelijke tegenvallers als gevolg van de coronacrisis en door een schikking met het Openbaar Ministerie (OM), omdat de bank niet genoeg had gedaan tegen witwassen. In een toelichting op de cijfers waarschuwt ABN nu voor een nieuw OM-onderzoek.

ABN, de tweede bank van Nederland, noteerde een nettowinst van 393 miljoen euro over de maanden april, mei en juni. In het eerste kwartaal werd nog 54 miljoen euro verlies geleden, dat kwam doordat de bank voor 480 miljoen euro schikte met het OM. Die zaak had betrekking op witwassen.

Nu waarschuwt ABN dat er een nieuw onderzoek loopt, dat te maken heeft met handelingen inzake dividendbelastingen. ABN legt hier vooralsnog geen geld voor opzij. "Het tijdspad en de uitkomst van het onderzoek zijn nog onzeker", aldus de bank. "Het kan niet worden uitgesloten dat er financiële consequenties verbonden zijn aan de uitkomst van het onderzoek."

ABN kan nog niet inschatten hoe groot die financiële impact dan zou zijn. "Er is geen voorziening getroffen."

ABN voorziet minder probleemgevallen

Wanneer banken al weten of denken te weten dat ze tegen financiële tegenvallers aan lopen, bijvoorbeeld omdat klanten een lening niet terugbetalen, treffen zij ook voorzieningen. Ze leggen dan geld opzij dat in de zogeheten stroppenpot komt. Dat leidde in het geval van ABN ook tot verliezen in eerder kwartalen.

De bank liet woensdagochtend bij de bekendmaking van de resultaten over het tweede kwartaal weten dat de economie zich sneller herstelt van de coronacrisis dan eerder gedacht. Daardoor kon weer geld uit de stroppenpot vrijgemaakt worden. "De vooruitzichten zijn beter, dus we hoeven minder reserveringen vast te houden."

De bank heeft eerder al laten weten de komende jaren fors te willen snijden in de uitgaven. Deze moeten met 700 miljoen euro omlaag. Het aantal medewerkers moet naar beneden en het bedrijf wil zich ook richten op minder regio's. Vooral Nederland en Noordwest-Europa krijgen aandacht, terwijl de activiteiten in andere regio's worden afgebouwd