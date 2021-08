Bij een kassa afrekenen door je pinpas in het apparaat te steken, is op zijn retour. Vandaag de dag wordt vaker afgerekend met een telefoon of smartwatch dan door het bankpasje in het apparaat te doen. Het pasje is nog wel goed voor de meeste zogeheten contactloze betalingen.

Volgens Betaalvereniging Nederland hebben de nieuwe manieren van afrekenen een boost gekregen doordat banken Apple Pay en Google Pay hebben omarmd. Daardoor kun je ook makkelijk op andere manieren dan met een pas betalen.

"Sommige banken bieden hun klanten ook de mogelijkheid om contactloos te betalen met een passieve wearable", zegt Betaalvereniging. Dat zijn bijvoorbeeld ringen of armbanden met een ingebouwde chip waarmee contactloos betaald kan worden.

In juni werd op de ouderwetsere manier van betalen met de pinpas op achterstand gezet. In die maand werd 15 procent van de pinbetalingen via een smartphone of iets dergelijks gedaan en nog maar 14 procent door een pas in te steken. Verreweg de meeste betalingen vinden plaats door de pas tegen het apparaat te houden.

Pinnen, betalen bij een fysieke kassa, is sinds mei logischerwijs weer in opmars. Betaalvereniging Nederland spreekt van een "overtuigend stijgende lijn". Het aantal betalingen aan de kassa's is niet alleen groter dan in de vergelijkbare maand in coronajaar 2020, maar ook groter dan in 2019.

Zo werd in juli 467 miljoen keer bij een pinapparaat afgerekend. Een jaar eerder gebeurde dat 451 miljoen maal en in 2019 nog 396 miljoen keer.