Na enkele moeilijke kwartalen wist ABN AMRO de afgelopen periode weer winst te boeken. Onder de streep bleef er 393 miljoen euro over, blijkt uit cijfers over het tweede kwartaal die de bank woensdag heeft gepubliceerd.

In de kwartalen ervoor kwam de bank juist uit op een verlies. Zo leed het bedrijf in het tweede kwartaal van vorig jaar een verlies van 5 miljoen euro, terwijl er in het eerste kwartaal van dit jaar een negatief resultaat van 54 miljoen in de boeken ging.

De verliezen waren ingegeven door de coronacrisis en het moeten nemen van een voorziening vanwege een schikking. De schikking werd getroffen met het Openbaar Ministerie (OM), omdat de bank in het verleden niet genoeg heeft gedaan om witwassen tegen te gaan.

De bank heeft positieve verwachtingen voor de Nederlandse economie. "De samenleving gaat geleidelijk open en de Nederlandse economie houdt goed stand, terwijl overheidssteun voortduurt", aldus topman Robert Swaak in een toelichting.

Daarom maakt ABN AMRO zich minder zorgen over leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Het bedrijf had vorig jaar geld opzijgelegd, omdat veel bedrijven waaraan de bank geld had geleend als gevolg van de pandemie failliet konden gaan.

Inmiddels blijkt dat het aantal faillissementen in Nederland sinds de start van de coronacrisis juist zeer klein is geweest. Wel merkt ABN dat bedrijven relatief weinig leningen bij de bank afsluiten, al is de verwachting dat dit de komende tijd zal aantrekken.

De bank heeft eerder al laten weten de komende jaren fors te willen snijden in de uitgaven. Deze moeten met 700 miljoen euro omlaag. Het aantal medewerkers moet naar beneden en het bedrijf wil zich ook richten op minder regio's. Vooral Nederland en Noordwest-Europa krijgen aandacht, terwijl de activiteiten in andere regio's worden afgebouwd.