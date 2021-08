De verkopen bij bol.com zaten vorig kwartaal opnieuw flink in de lift. De webwinkel zag de omzet met maar liefst 24 procent toenemen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf Ahold Delhaize, waar ook Albert Heijn toe behoort. Ook de overige online activiteiten van het concern doen het goed.

Bol.com is al jaren populair, maar door de pandemie steeg de omzet extra sterk. Zo werd in het tweede kwartaal van vorig jaar al een plus van 65,4 procent geboekt. Afgelopen kwartaal was de groei bescheidener, maar die bedroeg dus nog altijd 24 procent. Hoeveel omzet de webwinkel boekt, is onduidelijk. Ahold Delhaize houdt die cijfers geheim.

De webwinkel verkoopt eigen producten, maar biedt ook andere bedrijven ruimte om hun artikelen aan te bieden via bol.com. Zo'n 47.000 bedrijven doen dat. De verkopen bij deze zogeheten derde partijen stegen met 26 procent.

De online activiteiten doen het sowieso goed bij Ahold Delhaize, getuige een plus van 35,8 procent. In totaal kwam er bij het bedrijf 1,8 miljard euro binnen via de online onderdelen, waarvan 1,05 miljard in Europa.

De totale opbrengsten van Ahold Delhaize kwamen in het tweede kwartaal uit op 18,6 miljard euro. Daarvan bleef onder de streep 540 miljoen euro over. Het bedrijf zag zijn inkomsten in Nederland en België wel groeien, maar in de VS niet. Dat kwam onder meer doordat de Amerikanen in het tweede kwartaal van vorig jaar juist veel hebben gehamsterd.

Ahold Delhaize had aan het einde van het tweede kwartaal ruim tweehonderd winkels meer dan op hetzelfde moment vorig jaar: 7.263 tegenover 7.028. `Het merendeel hiervan staat in Europa (5.219), waarvan 1.114 Etos- en Gall & Gall-winkels.