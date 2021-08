Boeing heeft in juli 28 toestellen geleverd aan klanten, meldt de Amerikaanse vliegtuigbouwer dinsdag. Daarmee komt het totaal voor het hele jaar uit op 184 geleverde vliegtuigen, meer dan in heel 2020 bij elkaar. Vorig jaar leverde Boeing er slechts 157 vanwege de coronapandemie en zorgen over het 737 MAX-toestel.

Boeing wist meer vliegtuigen te leveren, ondanks problemen met het 787 Dreamliner-toestel van de vliegtuigbouwer. Vorige maand werd de productie van de Dreamliner stilgelegd, nadat de Amerikaanse vliegautoriteit een fabricagefout in de buurt van de neus van bepaalde toestellen constateerde.

Door de problemen verwacht de Airbus-concurrent dit jaar de helft minder 787s te leveren aan klanten. Dat is pijnlijk voor Boeing, omdat de vliegtuigmaker een groot deel van het geld krijgt bij de levering van een toestel.

Ondanks de problemen met de 787 lijkt Boeing de wind weer een beetje in de zeilen te hebben na een rampzalig 2020. Het bedrijf wist in juli voor de zesde maand op rij meer bestellingen binnen te krijgen dan annuleringen: 31 bestellingen tegenover 17 afzeggingen. Dit jaar ligt het aantal nettobestellingen - het aantal bestellingen min het aantal annuleringen - op 270. Vorig jaar waren er 471 meer annuleringen dan bestellingen.

Eind vorige maand presenteerde Boeing de eerste kwartaalwinst sinds begin 2019. In maart van dat jaar crashte een Boeing 737 MAX in Ethiopië, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Kort daarna werd de 737 MAX, de cashcow van Boeing, wereldwijd bijna twee jaar aan de grond gehouden vanwege een softwarefout.

Inmiddels vliegen tientallen maatschappijen weer met de 737 MAX. Alleen in China, de grootste afzetmarkt van Boeing buiten de Verenigde Staten, mag de 737 MAX nog niet vliegen. Deze week vinden de eerste 737 MAX-testen plaats in China, waardoor het toestel mogelijk spoedig groen licht krijgt om daar weer het luchtruim te betreden.