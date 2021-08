Duitsland trekt 30 miljard euro uit voor de heropbouw na de rampzalige overstromingen van half juli in het westen van Duitsland. Het bedrag is ongeveer gelijk aan de geschatte schade.

De regering in Berlijn en de zestien deelstaten bereikten een akkoord over het steunfonds voor de door het noodweer getroffen gebieden, meldde bondskanselier Angela Merkel.

Bij de grootste natuurramp in een halve eeuw in Duitsland kwamen ruim 180 mensen om het leven. Niet alleen huizen, scholen en fabrieken, maar ook wegen en spoorwegen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en het zuidelijkere Rijnland-Palts werden verwoest.

De landelijke overheid en de deelstaten brengen samen het meeste geld op. Daarnaast verstrekt de regering in Berlijn een paar miljard euro voor het herstellen van bepaalde infrastructuur, zoals de snelwegen.

Alle deelstaten zeiden maandag al akkoord te gaan met het steunfonds. Premier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen zei blij te zijn met de blijk van solidariteit.