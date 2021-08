Na het voor de cruisesector dramatisch verlopen jaar 2020, was het beeld dit jaar nog niet veel beter. Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden hebben tot dusver nul passagiers op de kade gehad. Maar er gloort hoop aan de horizon: alle drie de cruiseterminals verwachten in de komende maand weer de eerste cruiseschepen met toeristen te verwelkomen.

"Ik bestel echt een enorme hoeveelheid ballonnen wanneer het eerste schip komt", zegt directeur Dick de Graaff van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Het eerste schip zou eigenlijk op 10 april komen, maar dat wordt nu 9 september. "Er zouden 148 schepen komen in 2021, dat worden er zoals het er nu naar uitziet 15. De rest heeft afgezegd."

IJmuiden verwachtte eigenlijk twee weken geleden weer eens een boot. "Maar dat werd afgezegd, omdat het aantal besmettingen in Nederland zo hoog lag", vertelt Alexander Coesel van de Felison Terminal. "Als het goed is, komt de eerste nu eind september." Waar rederijen de routes van de schepen en de plekken waar ze stoppen normaal gesproken jaren van tevoren vastleggen, passen ze de schema's tegenwoordig snel aan aan de omstandigheden.

"Er werd altijd al een voorbehoud opgenomen, in verband met de weersomstandigheden bijvoorbeeld. In 2020 werd het eerste schip nog afgezegd in verband met storm, sindsdien hebben alle schepen afgezegd door de coronastorm."

'Eén schip levert al gauw 1 miljoen euro op'

De economische impact is volgens Coesel enorm. "We hebben nog wel schepen aan de kade gehad voor bevoorrading." Ook als er geen passagiers aan boord zijn, blijft het schip op het water, met bemanning aan boord. "Die mensen moeten eten en drinken en er wordt onderhoud aan het schip gedaan, waar spullen voor nodig zijn." Ook wordt er brandstof geleverd.

Dat gebeurt in de cruisehavens, maar het brengt niet zo veel geld in het laatje als wanneer duizenden passagiers van boord gaan, beaamt ook Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam. "De komst van een schip levert normaliter al snel 1 miljoen euro op." De bevoorrading en brandstof zijn daar maar een klein deel van.

De passagiers laten het geld rollen in de stad of gaan op een tour naar een andere toeristische trekpleister. "Ze geven geld uit aan museumbezoek, in de horeca en aan shoppen. Dat is heel populair in Rotterdam", zegt Hoogeweij.

Het Amsterdamse PTA liet onderzoek doen naar de opbrengsten per cruisepassagier. "Wanneer ze alleen een dagje van boord gaan is dat gemiddeld 76 euro, voor passagiers waarvan de cruise begint of eindigt in Amsterdam is dat 375 euro", weet De Graaff. Die passagiers boeken vaak ook nog een overnachting in de stad.

'Sector zal er alles aan doen besmettingen te voorkomen'

Bovendien brengt Amsterdam sinds 2019 toeristenbelasting à 8 euro in rekening per cruisepassagier die aan land gaat voor een bezoekje aan de stad. Dat is met tweeduizend passagiers op een schip toch ook weer 16.000 euro. De schepen die nu verwacht worden, zullen niet afgeladen vol zitten, denkt de directeur van de cruiseterminal.

"De passagiers zitten in een soort bubbel. Rederijen hebben strenge protocollen opgesteld om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt. De Nederlandse cruisehavens hebben in samenspraak met de overheid, de GGD en het RIVM eveneens protocollen opgesteld. Er is de cruisesector alles aan gelegen om besmettingen te voorkomen." In alle drie de havens kunnen ze niet wachten om weer schepen en hun passagiers te verwelkomen.

Of de schepen ook echt komen, zal vooral afhangen van hoe de coronavlag er op dat moment bij hangt, zegt Coesel van de terminal in IJmuiden. "Het is tijd voor verandering, we staan al te lang stil. Uiteindelijk zijn we blij met elk schip dat komt."