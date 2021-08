De Duitse automaker Volkswagen heeft de afgelopen jaren van één product meer exemplaren verkocht dan van welke auto dan ook: de curryworst die wordt geserveerd in bedrijfskantines. Op 20 augustus stopt de automaker daar echter, blijkt uit een intern document van Volkswagen waar Automobilwoche over schrijft.

Reden voor het afscheid is dat veel medewerkers meer vegetarische en veganistische maaltijden op het menu wilden zien, blijkt uit het interne document. Daarnaast wordt ook duurzaamheid als argument aangehaald, want minder vleesconsumptie draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van Volkswagen.

Toch is het afscheid opmerkelijk. De worsten van Volkswagen zijn - net als de auto's - een begrip. Ze worden sinds de jaren zeventig gemaakt in een speciale Volkswagen-slagerij op het terrein in Wolfsburg, tevens de thuisbasis van de wereldberoemde automaker. Ze dienen als ode aan de Duitse cultuur. Bovendien zijn ze erg populair: jaarlijks komen er zeker zeven miljoen worsten uit de eigen fabriek rollen.

Toch zal het vanaf 20 augustus lastig worden om als Volkswagen-medewerker aan de Duitse lekkernij te komen. Het bedrijf staakt de verkoop onder meer in het administratieve hoofdkantoor in Wolfsburg. Ook is het curryworsttijdperk al ten einde gekomen in een kantoor in Hannover.

Medewerkers die liefhebber van de curryworst zijn, hoeven zich overigens geen zorgen te maken: Volkswagen benadrukt dat ze tijdens de lunch aan de overkant van het administratieve hoofdkantoor nog terechtkunnen voor een worst van de automaker. Alleen in de bedrijfskantines kan het niet meer.