Reisorganisaties zien ondanks de berichtgeving over grote natuurbranden in Italië, Griekenland en Turkije geen sprong in het aantal annuleringen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs Corendon, Subweb en TUI. "Iedereen die een reis heeft geboekt, heeft vooral veel zin om te gaan, merken we", aldus een woordvoerder van Corendon.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de bosbranden.

Corendon ziet dat er nu vooral wordt geboekt voor september of later. Reizigers lijken er volgens een woordvoerder van uit te gaan dat de bosbranden er dan niet meer zullen zijn. "En sowieso zijn er vrijwel geen wijzigingen of annuleringen."

TUI merkt dat de bosbranden vooralsnog alleen hebben geleid tot een tijdelijke daling van het aantal nieuwe boekingen naar het Griekse eiland Rhodos. In Griekenland is de afgelopen dagen 90.000 hectare in vlammen opgegaan, zo werd eerder op dinsdag bekend.

"Inmiddels is die vraag weer hersteld. Er is nog steeds een grote vraag naar lastminutezonvakanties. Niet gek ook gezien de afgelopen verregende zomerweken hier", zegt een woordvoerder. Griekenland blijft onverminderd in trek, net als Spanje.

TUI biedt op dit moment net als Sunweb geen reizen naar Turkije aan, omdat voor dat land de kleurcode oranje geldt. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. In Turkije is de afgelopen anderhalve week naar schatting 150.000 hectare door natuurbranden aangetast.

40 Dronebeelden tonen zwartgeblakerde velden in Turkije

'Op veilige afstand'

Sunweb laat weten dat hun gasten in Griekenland en op Sicilië "op veilige afstand" van de bosbranden zitten. Wel heeft het bedrijf ervoor gezorgd dat enkele fly-drivereizigers op het Griekse eiland Evia, waar maandag bijna tweeduizend mensen geëvacueerd moesten worden, eerder naar huis konden. Dat was volgens een woordvoerder op verzoek van de reizigers zelf.

"We staan in nauw contact met de bestemmingen en de bestemmingen volgen de lokale procedures. Voor nu is er dan ook geen reden om de vakanties te annuleren. Als de situatie zou wijzigen, dan nemen wij direct contact op met onze klanten", aldus de woordvoerder.

Sunweb zegt geen effect van de natuurbranden op het aantal boekingen te zien. "De Griekse eilanden blijven nog steeds superpopulair voor vertrek september en oktober."