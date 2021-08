De Nederlandse tak van T-Mobile komt mogelijk in Indiase handen. Mukesh Ambani, de rijkste persoon in India, zou plannen hebben om het bedrijfsonderdeel over te nemen. Dat meldt nieuwsdienst Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden.

Moederbedrijf Deutsche Telekom maakte eerder al bekend dat T-Mobile Nederland in de etalage staat. Het Duitse bedrijf zou voor het Nederlandse onderdeel zo'n 5 miljard euro willen hebben. Volgens de bronnen van de nieuwsdienst bereidt Ambani met zijn bedrijf Reliance een bod voor. Of het daadwerkelijk tot een bod komt, is nog niet duidelijk.

Bloomberg meldt wel dat eerder al diverse andere bedrijven interesse hebben getoond in T-Mobile Nederland. Dan gaat het om onder meer de investeringsmaatschappijen Apax Partners en Apollo Global Management. Nu zou Reliance zich in de strijd hebben gemengd.

Ambani heeft een vermogen van 67 miljard euro en is daarmee niet alleen de rijkste van India, maar zelfs van heel Azië. Reliance is bovendien het grootste bedrijf van India. Het is actief in onder meer de olie-industrie, detailhandel en telecomsector. Volgens marktkenners wil de miljardair zijn concern ombouwen tot een bedrijf dat minder afhankelijk is van traditionele inkomstenbronnen als olie en meer van nieuwe technologie.

Zowel Deutsche Telekom als Reliance wilde niet reageren op de berichtgeving.