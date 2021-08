China heeft geen plannen het beleid te wijzigen naar aanleiding van de alarmsignalen van het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering (IPCC). Het land blijft ernaar streven in 2060 klimaatneutraal te zijn. Het IPCC waarschuwde maandag in een rapport dat de temperatuur op de wereld al in 2030 1,5 graden hoger zou worden als er geen actie wordt ondernomen en het panel voorziet catastrofale gevolgen voor de mensheid.

China is goed voor ongeveer een derde van alle broeikasgassen die worden uitgestoten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet desgevraagd dinsdag weten dat het klimaatbeleid hetzelfde blijft. De Volksrepubliek blijft ernaar streven in 2060 klimaatneutraal te zijn en rekent erop dat het land in 2030 op zijn hoogtepunt is wat betreft de uitstoot van CO2. Daarna moet dat alsmaar minder worden.

President Xi Jinping gaat ook "strikte controle uitoefenen" op de groei van het aantal kolencentrales in het land. Het land zou dan na 2026 steeds minder energie uit kolen halen. China wordt al geruime tijd bekritiseerd wegens het openen van tientallen kolencentrales. Eerder deze maand maakten de autoriteiten in Peking bekend dat er recent vijftien kolenmijnen zijn heropend die eerder werden opgedoekt. Binnen afzienbare tijd worden nog eens 38 eerder gesloten kolenmijnen weer in gebruik genomen.

China worstelt met een groeiende vraag naar betaalbare energie. Het land telt al meer dan duizend kolencentrales en dat is ongeveer de helft van de kolencentrales op aarde. In China is nauwelijks melding gemaakt van de apocalyptische voorstellingen van het IPCC.