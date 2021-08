De Duitse chemiereus Bayer is er opnieuw niet in geslaagd om onder een miljoenencompensatie uit te komen in een rechtszaak over onkruidverdelger Roundup. Rechters van een beroepshof in de Amerikaanse staat Californië hielden een eerder vonnis van een zaak uit 2019 in stand. Daardoor moet Bayer een echtpaar dat zei ziek te zijn geworden door het middel bijna 87 miljoen dollar (74 miljoen euro) betalen. Het is het derde beroep op rij dat Bayer verliest in rechtszaken over het middel.

Bayer zei in een verklaring dat het bedrijf het niet eens is met de uitspraak van het hof, omdat deze niet ondersteund wordt door bewijs uit de rechtszaak of de wet. "Monsanto bekijkt welke juridische mogelijkheden het in deze zaak heeft", aldus Bayer over het Amerikaanse biotechbedrijf dat het overnam in 2018.

Volgens het beroepshof is het schadebedrag gerechtvaardigd omdat het echtpaar genoeg bewijs heeft aangedragen dat Monsanto "moedwillig de veiligheid van anderen in gevaar heeft gebracht" met de manier waarop het met het onkruidverdelgingsmiddel is omgegaan.

In 2019 kreeg het echtpaar nog een compensatie van meer dan 2 miljard dollar toegewezen door een rechter. Dat bedrag werd later in een beroepszaak al teruggebracht tot 86,7 miljoen dollar. Die verlaagde geldstraf is bij het nieuwe vonnis in stand gehouden.

Bayer zet miljarden opzij voor Roundup-gerelateerde zaken

Er lopen meerdere rechtszaken over het middel Roundup, waarmee Bayer al langer in zijn maag zit. Afgelopen week is een vierde rechtszaak begonnen in Californië. Bayer kreeg de affaire rond Roundup als onderdeel van de boedel bij de overname van Monsanto. Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger, waarmee Monsanto in de jaren zeventig begon, veilig is. Duizenden Amerikanen hebben rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf, omdat het middel kanker zou veroorzaken.

Bayer heeft in totaal al zo'n 16 miljard dollar opzijgezet om schikkingen te treffen met gedupeerden of rechtszaken te voeren. Een Amerikaanse rechter ging afgelopen voorjaar niet akkoord met een regeling waarmee Bayer toekomstige schadeclaims wil afhandelen. Het concern had voorgesteld 2 miljard dollar beschikbaar te stellen voor mensen die Roundup hadden gebruikt, maar nog niet ziek zijn geworden. Het geld zou dan bedoeld zijn voor medische kosten in de toekomst.

Roundup bevat het bestanddeel glyfosaat, dat in verband wordt gebracht met een vorm van lymfeklierkanker. Bayer houdt vol dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat dit middel de ziekte veroorzaakt. Wel heeft het bedrijf besloten vanaf 2023 geen producten met glyfosaat meer te verkopen aan particulieren in de Verenigde Staten.