De productie van de Nederlandse industrie blijft torenhoog. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. De productie was in juni 17,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en kwam daarmee uit op het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei in juni ruim 7 procent.

Bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 kampte de industrie nog met sluitingen van fabrieken en andere maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Daarna zette het herstel in. De industrie draait inmiddels al een paar maanden boven pre-crisisniveaus.

Dat is opvallend omdat veel bedrijfstakken last hebben van een tekort een grondstoffen en halffabricaten. Dit vertaalde zich in juni en de maanden ervoor echter nog niet in een afname van de productie. Vrijwel alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in juni meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met 68 procent verreweg de hoogste groei.

Het producentenvertrouwen ligt ook al enige tijd op een recordniveau. Maar de laatste tijd zijn er ook signalen dat de industrie het moeilijker begint te krijgen. Door de snelle groei van de industrie speelt namelijk een 'oud' probleem op. Bedrijven zijn steeds minder goed in staat geschikt personeel te vinden, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) onlangs.

Voor de Nederlandse industrie zijn de ontwikkelingen in Duitsland ook erg belangrijk. Die draaide de laatste maanden iets minder sterk vergeleken met voorgaande maanden. Daar speelde het materialentekort al wel een rol in. Daarnaast zijn er leveringsproblemen vanwege problemen in de internationale scheepvaart, zoals de stremming van het Suezkanaal en het feit dat een belangrijke Chinese haven een paar weken op slot ging.