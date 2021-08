HelloFresh had in het tweede kwartaal 7,7 miljoen klanten, die gezamenlijk goed waren voor bijna 31 miljoen orders. Dat is een toename van 71,2 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee merkt de bezorger van maaltijdboxen weinig van de versoepelingen van de coronamaatregelen. HelloFresh boekte in het afgelopen kwartaal een recordomzet van 1,56 miljard euro, blijkt uit dinsdag gepresenteerde cijfers.

De groei was wereldwijd, want in zowel de Verenigde Staten als Europa zat de omzet in de lift. De toename van de voorlopige winst was met 2,7 procent naar 157,8 miljoen euro minder spectaculair.

Om door te kunnen blijven groeien, wil HelloFresh in de komende anderhalf jaar drie nieuwe distributiecentra in de Verenigde Staten, Australië en Duitsland openen. Ook gaat het bedrijf werk maken van een verdere uitbreiding van het productaanbod, waaronder in Nederland.

"Op basis van de resultaten en het succes wordt het aanbod in de rest van 2021 verder uitgebreid naar ruim vijfhonderd producten, onder andere met een forse uitbreiding in de ontbijt-, borrel- en ready to eat-categorie met bijvoorbeeld verse sappen, koffie, thee en sushi", zegt Pauwel Wiertsema, de CEO van HelloFresh Benelux.