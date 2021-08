Fastned heeft in het eerste half jaar een omzet van 4,4 miljoen euro behaald, een toename van 63 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal laadstations en het aantal klanten zaten in de lift, heeft Fastned dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Onder de streep bleef een nettoverlies van 15,8 miljoen euro over.

Met 2,4 miljoen euro werd ruim de helft van de halfjaaromzet in het tweede kwartaal genoteerd. De omzetgroei kwam in het afgelopen kwartaal uit op 141 procent.

Het aantal actieve gebruikers stond in het tweede kwartaal op 65.305, een plus van 118 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2020. Automobilisten waren in het eerste half jaar goed voor 417.000 laadsessies, waar dat er een jaar eerder nog 273.000 waren.

Fastned opende in de eerste helft van dit jaar twaalf nieuwe locaties met snelladers. Op dit moment heeft het bedrijf 157 snellaadstations. Fastned verwacht aan het einde van dit jaar meer dan 175 locaties te hebben. Gedurende de eerste zes maanden van het jaar werd bovendien een groot aantal stations opgewaardeerd met snellere laadpunten.

Het bedrijf heeft zichzelf verzekerd van 310 bouwlocaties verspreid over Europa, waar het op termijn snellaadstations kan neerzetten. Fastned is op dit moment actief in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In Frankrijk wordt gebouwd.