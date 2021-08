PostNL is nog altijd met afstand de grootste pakketvervoerder van ons land, maar tijdens de coronacrisis heeft het bedrijf voor het eerst zijn marktaandeel zien dalen. DHL, al jaren op gepaste afstand de nummer twee van Nederland, heeft een behoorlijk stukje van de markt naar zich toegetrokken.

Waar PostNL jarenlang 60 tot 65 procent van alle pakjes bezorgde, is dat aandeel afgelopen jaar afgenomen naar 55 tot 60 procent. DHL ging van 25 tot 30 procent, naar 30 tot 35 procent. DPD, GLS en UPS kwamen vorig jaar niet boven de 5 procent marktaandeel uit, net zoals voorgaande jaren.

Dat blijkt uit gegevens van toezichthouder ACM over 2020, die stelt dat de markt nog steeds wel zeer 'geconcentreerd' is in ons land, maar iets minder dan eerder het geval was.

PostNL liet bij de presentatie van de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar weten dat de groei van het aantal pakketjes, die eindeloos leek, weer afzwakt. De hoeveelheid pakketten is tijdens de coronacrisis dusdanig toegenomen, dat alle vervoerders konden groeien. Het totale aantal pakketten nam met bijna 35 procent toe tot 778 miljoen.

Hoeveelheid brievenbuspakjes nam ook een vlucht

Uit de pakketmonitor van de ACM blijkt verder dat het aantal brievenbuspakketjes met track & trace een enorme vlucht heeft genomen, dat aantal groeide procentueel gezien zelfs nog harder dan de 'gewone' pakketten. Er werden ruim 42 miljoen pakjes door de brievenbus geduwd, een plus van iets meer dan 47 procent.

Het aantal pakjes dat in het eerste coronajaar retour ging van de klant naar de webwinkel en die verstuurd werden tussen consumenten onderling, is ook fors gegroeid, tot bijna 21 miljoen. Dat is 4 procent van het totaal. Het totale aantal pakjes dat binnen Nederland door alle vervoerders gezamenlijk werd bezorgd kwam uit 586,3 miljoen.

De bulk daarvan ging van een bedrijf naar de consument: 388,2 miljoen stuks, goed voor 74 procent van de hele markt. Bedrijven stuurden elkaar 115,5 miljoen pakketten, dat is de resterende 22 procent.

De totale omzet kwam uit op 3,59 miljard, dat was 27,4 procent meer dan een jaar eerder. De tarieven waren wel lager, want volgens de ACM kwam de omzet per pakje uit op 3,75 euro, een daling van 1,5 procent.