Het iets meer dan twee jaar geleden teloorgegane Coolcat, wil volgend jaar weer een winkel openen. Dat zegt oprichter Roland Kahn tegen vakblad Retailtrends. Het merk, dat tieners als doelgroep heeft, bestond na het faillissement van de winkels alleen nog online.

Het bedrijf achter het merk Coolcat, is ook eigenaar van America Today. Ten tijde van de ondergang telde de keten tachtig filialen.

Nu zou Kahn bij wijze van proef, één winkel willen openen. “Maar het is heel simpel: je opent er één en is het een succes, dan open je er nog één”, tekent het vakblad op uit de mond van de eigenaar. De verkoop via de websites zou volgens hem goed lopen. Maar met een fysieke winkel kan het merk beter onder de aandacht gebracht worden meent hij.

Oprichter Kahn was ook nog eigenaar van Coolcat toen de winkels failliet gingen en kocht de keten vervolgens weer uit de failliete boedel.