Het aantal barbiers in Nederland loopt fors op. Waren het er twee jaar geleden nog geen vierhonderd, nu zijn dat er meer dan zevenhonderd. Volgens kappersorganisatie ANKO gaat dat niet ten koste van de 'reguliere kappers', want de barbier bedient een heel eigen doelgroep.

"Barbiers zijn de herenkappers van weleer, een beetje opgepimpt met bier, leer en scheermessen", zegt Gonny Eussen van de ANKO. Voor veel mannen, is de barbier wel de enige kapper die ze nog zien. "De doelgroep zijn veelal hippe jongens met strak opgeschoren kapsels en baardlijntjes." In het kielzog van de populariteit van baarden en opgeschoren koppies, liften de barbiers mee.

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat Nederland begin 2017 nog maar iets meer dan honderd barbiers, of barbers zoals ze zich ook wel noemen, telde. Nu zijn dat er 732. "Dat is nog maar een indicatie", aldus de KVK. "Het kan ook zo zijn dat ondernemers zich in de praktijk presenteren als barbier, maar nog ingeschreven staan als herenkapper."

Volgens de ANKO is het fenomeen van de barbier komen overwaaien uit de VS en later het Verenigd Koninkrijk, vandaar ook dat ze zich ook wel als barbershop presenteren. Dat het aantal zeker de laatste tijd fors oploopt, ziet Eussen ook. "We zien een enorme toename. Er is nu ook een verkorte opleiding tot barbier, dus dan hoeven ze niet de hele kappersopleiding te doorlopen."

Aantal kappers groeit sowieso fors

De strakke kapsels en baardjes die bij de barbier gecreëerd worden, gaan volgens Eussen niet ten koste van de kappersomzet-taart als geheel, maar dragen er ook niet veel aan bij. "Deze specifieke doelgroep gaat wel vaker, maar geeft per bezoek minder uit." De grotere salons lijden er ook niet echt onder. "Vrouwen die uitgebreid naar de kapper gaan, doen dat bij de salons."

Die geven per bezoek juist weer veel meer uit. Uit de KVK cijfers blijkt dat het aantal kappers, ongeacht voor elke doelgroep, sowieso al jaren toeneemt. "Dat komt ook doordat er steeds meer zelfstandigen bijkomen, zoals in alle sectoren", verklaart Eussen de grote toename.

Het aandeel barbiers op het totaal groeit duidelijk ook. Sinds 1 januari vorig jaar kwamen er net iets meer dan 2.000 kappers bij, dat zijn er nu op een haar na 32.000. Het aandeel barbiers op het totaal groeide in diezelfde periode van 1,6 procent naar 2,3 procent.