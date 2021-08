De rampzalige overstromingen midden juli in het westen van Duitsland hebben een schade van mogelijk 30 miljard euro veroorzaakt. Alleen al in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat het om ruim 13 miljard, blijkt uit de nieuwste schatting.

Regionaal premier Armin Laschet maakte het bedrag bekend tijdens een speciale zitting van het deelstaatparlement in Düsseldorf. De schade in de zuidelijkere deelstaat Rijnland-Palts is minstens zo groot, zodat het geplande wederopbouwfonds 20 tot 30 miljard euro zou moeten omvatten, aldus Laschet. Dat is ruim het dubbele van een eerdere schatting.

Alle zestien Duitse deelstaten toonden zich al bereid dit bedrag op te brengen. "Daarom zijn we dankbaar voor deze landelijke solidariteit", zei Laschet. Voor de steun is een snelle procedure met speciale zittingen van het Duitse parlement noodzakelijk, mogelijk al deze maand.

De overstromingen met ruim 180 doden gelden als de grootste natuurramp in Duitsland in ruim vijftig jaar. "Na alles wat ik de afgelopen weken heb gezien, ben ik nog steeds diep geschokt", aldus de premier.

Laschet, die volgende maand bondskanselier Merkel wil opvolgen, kreeg de afgelopen tijd veel kritiek voor de manier waarop hij optrad tijdens de crisis. Zo stond hij op de achtergrond te lachen toen de Duitse president een rampplek bezocht en de getroffen bevolking en hulpverleners toesprak.

Ook in Nederland was sprake van heftige overstromingen vorige maand. Grote delen van Limburg kwamen hierbij onder water te staan. Bij verzekeraars zijn inmiddels al meer dan 12.000 schademeldingen binnengekomen. Hoe hoog de totale schade in Nederland is, is nog niet duidelijk. Maar volgens eerste schattingen komt dit bedrag waarschijnlijk boven de 100 miljoen euro uit.