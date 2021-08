Het coronavaccin is hard op weg om een van de best verkopende medicijnen ooit te worden. BioNTech, dat samen met Pfizer de grootste leverancier is, denkt dit jaar voor 15,9 miljard dollar aan vaccins aan de man te brengen. Eerder ging de Duitse farmaceut nog uit van een paar miljard dollar minder.

Pfizer gaf vorige maand aan te verwachten dat de inentingen tegen COVID-19 dit jaar 33,5 miljard dollar aan omzet zullen opleveren. Volgens persbureau Bloomberg is het coronavaccin daarmee op weg om een van de best verkochte medicijnen ooit te worden.

Vooral reumamedicijnen brengen doorgaans veel geld in het laatje van de farmaceuten. Behalve Pfizer en BioNTech, die de opbrengsten van hun vaccin delen, zijn ook het Amerikaanse Moderna en het Brits-Zweedse AstraZeneca grote spelers in dit segment.