De Nederlandse overheid moet met strengere klimaatdoelen komen, vindt Port of Rotterdam. De havenbeheerder zegt dit als reactie op het maandagochtend gepubliceerde rapport van het VN-klimaatpanel IPCC. VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer, zei maandag op haar beurt dat het verduurzamen van de industrie prioriteit heeft.

Het IPCC-rapport geeft een alarmerend beeld van de staat van het klimaat. Volgens de onderzoekers kan de opwarming van de aarde deze eeuw veel hoger uitkomen dan de 1,5 graad die is afgesproken in de klimaattop in Parijs in 2015. Volgens sommige scenario's kan de opwarming oplopen tot mogelijk ruim 5 graden, wat desastreuze gevolgen heeft voor de planeet.

De Rotterdamse havenbeheerder noemt het rapport een "niet te negeren oproep" voor iedereen en specifiek voor het kabinet. De haven wil dat het klimaatbeleid bij de overheid de hoogste prioriteit krijgt. Volgens de haven laat het rapport ook zien dat de afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord niet ver genoeg gaan en "dat er nog best een tandje bij mag".

De Rotterdamse haven is nu nog een grote milieuvervuiler in Nederland. Daarom valt er hier ook veel te winnen, geeft een woordvoerder aan. Volgens hem kan 40 procent van de CO2-reductie die in 2030 in Nederland bereikt moet zijn, worden behaald in de haven en de industrie daaromheen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van warmtenetten en het overschakelen op waterstof als brandstof.

Maar daarvoor is het wel belangrijk dat de wetgeving op de juiste manier wordt aangepast. Als voorbeeld noemt de zegsman het verplicht stellen van het bijmengen van biobrandstof in de luchtvaart. Pas als dat gebeurt gaan veel luchtvaartmaatschappijen dit waarschijnlijk doen en dan kan de industrie in de Rotterdamse haven de biobrandstof op grote schaal gaan leveren.

Nieuw onderzoek bij Tata Steel naar verduurzaming

Tata Steel meldt in een reactie dat het de "urgentie beseft" van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een woordvoerder wijst erop dat het bedrijf samen met vakbond FNV opdracht heeft gegeven tot een nieuw onderzoek naar de beste manier om de productie van staal in Nederland te verduurzamen.

De staalproducent probeert te vergroenen door middel van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. FNV kwam zelf met een plan om Tata Steel binnen vijf jaar van kolen af te krijgen, bijvoorbeeld door meer groene stroom en aardgas te gebruiken. Op iets langere termijn zou Tata Steel kunnen overstappen op waterstof als brandstof voor zijn installaties. Daarmee zou de overlast voor de omgeving binnen vijf jaar voor het overgrote deel verleden tijd zijn.

Het verduurzamen van de industrie, "de grootste vervuilende sector", moet volgens de VVD nu prioriteit krijgen. "De wetenschap laat geen twijfel. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze toekomstige welvaart en veiligheid", reageert VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Volgens hem kan Nederland een grote rol spelen bij de wereldwijde aanpak ervan.

Veel andere bedrijven en organisaties, waaronder olieconcern Shell en luchtvaartmaatschappij KLM, bestuderen de boodschap van het IPCC momenteel nog. Dat kan veel tijd kosten. Boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland liet al weten daarom maandag waarschijnlijk nog niet met een inhoudelijke reactie te kunnen komen.