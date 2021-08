Veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering) zijn de afgelopen tijd in financiële problemen gekomen door een tekort aan keuringsartsen bij het UWV. Dat meldt de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De artsen moeten door middel van keuringen bepalen of de uitkeringsontvangers inderdaad arbeidsongeschikt zijn. Maar die keuringen laten veel te lang op zich wachten, omdat er te weinig artsen zijn.

Als uit de keuringen blijkt dat mensen minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, moeten ze alle voorschotten die ze hebben ontvangen, terugbetalen. Maar omdat de keuringen regelmatig tien tot twaalf maanden op zich laten wachten, gaat het om forse bedragen die moeten worden terugbetaald.

Zo zijn er gedupeerden die meer dan 10.000 euro moeten terugbetalen. Bij een enkeling loopt de teller zelfs op tot 15.000 euro. Mensen zijn daardoor in forse financiële moeilijkheden gekomen, omdat ze vaak geen andere inkomsten hebben gehad in die periode. Als de WIA-uitkering wegvalt, betekent dat lang niet altijd dat gedupeerden met terugwerkende kracht recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering.

De LCR heeft inmiddels aan de bel getrokken bij het UWV en bij de politiek. Ook heeft het een meldpunt geopend, waar de afgelopen tijd al veertig tot vijftig meldingen zijn binnengekomen. Maar de LCR verwacht dat dat aantal nog flink oploopt door de media-aandacht die het probleem krijgt.

'WIA-ontvangers de dupe door probleem van UWV'

Een woordvoerder van de raad vindt dat de WIA-ontvangers door het UWV worden opgezadeld met het artsentekort. "Dit tekort is een probleem van het UWV. Het speelt al geruime tijd, maar nu worden mensen hier de dupe van. Dat vinden wij niet kunnen", aldus een woordvoerder.

Om het tekort op te lossen, wil het UWV nu arboartsen inzetten om de keuringen uit te voeren. "Maar die hebben een heel andere verhouding tot de arbeidsongeschikten dan de keuringsartsen", legt de woordvoerder uit. "Die arboartsen worden betaald door de werkgever. Wij willen per se niet dat die artsen de keuringen doen."

De LCR ziet graag dat er een transitievergoeding komt voor wie zijn of haar WIA-uitkering deels of volledig moet terugbetalen. De raad is met het UWV in gesprek over een oplossing.