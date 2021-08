Nederlandse bedrijven ontvingen in een jaar tijd bijna 7 miljard euro te veel aan steun uit de NOW-regeling. Dat blijkt maandag uit schattingen van onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). Bedrijven hebben nog tot 2026 de tijd om het te veel uitgekeerde geld terug te betalen.

Wat er met het geld gebeurt totdat de bedrijven het moeten terugstorten, is onduidelijk. FTM schrijft dat het geld in sommige gevallen wordt gebruikt voor vastgoedaankopen, bedrijfsovernames, of dat bedrijven het geld onaangeroerd op de rekening laten staan.

De NOW-regeling werd vorig jaar aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen. Het gaat om een tegemoetkoming voor de loonkosten. Dit moet werkgevers stimuleren zo veel mogelijk mensen in dienst te houden tijdens de coronacrisis.

Bedrijven kregen een voorschot op basis van het omzetverlies dat ze verwachtten te lijden en de lonen die ze verwachtten te betalen. De eindafrekening zou later volgen, als het daadwerkelijke omzetverlies en de werkelijk betaalde lonen duidelijk zijn.

Schatting op basis van CBS-cijfers

Hoeveel geld er precies te veel is uitgekeerd, is nog niet duidelijk. Vorige maand bleek op basis van drie ambtenaren van het ministerie van Financiën dat er tussen maart en september 2020 ongeveer 4,2 miljard euro te veel aan NOW-steun is uitgekeerd. Volgens dat onderzoek moeten ruim zeven op de tien ondernemers die de steun ontvingen, een deel van terugbetalen.

De drie ambtenaren kwamen op dit bedrag uit door op basis van CBS-cijfers te kijken hoe groot het verschil was tussen wat bedrijven aan omzet verwachtten te verliezen en hoe groot dit verlies uiteindelijk was. Dat vergeleken ze met de voorschotten die werden uitgekeerd in het kader van de NOW 1.0- en de NOW 2.0-regeling.

Deel is al terugbetaald

FTM heeft eenzelfde soort methode gebruikt, maar dan voor de eerste vier NOW-rondes, tussen maart 2020 en maart 2021. Daardoor komt het onderzoeksplatform op een veel hoger bedrag uit dan de drie ambtenaren. Er werd in die periode 17,7 miljard euro aan steun uitgekeerd, waarvan volgens het onderzoek dus bijna 7 miljard euro te veel.

Een deel van het te veel ontvangen geld is al terugbetaald. 60.000 bedrijven hebben een half miljard euro van NOW 1.0 teruggestort, nog 90.000 andere bedrijven moeten hun definitieve gegevens over die periode nog aanleveren.