PostNL heeft in het afgelopen kwartaal weer meer pakketten verstuurd. In totaal leverde het bedrijf 95 miljoen pakketten bij mensen thuis af. Dat is 11,4 procent meer dan een jaar eerder, meldt het bedrijf maandag, maar wel minder dan in het eerste kwartaal.

PostNL profiteert al de hele pandemie sterk van de groei van online winkelen. Sinds de corona-uitbraak bestellen consumenten veel meer online, mede ingegeven doordat winkels gesloten of beperkt open waren. In het eerste kwartaal van dit jaar bezorgde het bedrijf nog meer pakketjes: maar liefst 108 miljoen.

Het bedrijf zegt zelf dat het ook verwachtte dat het aantal pakketten zou afnemen. Nadat de winkels weer open mochten, verdween voor een deel de noodzaak van het online bestellen en werd het op de pakketten-afdeling van PostNL weer wat rustiger.

In het tweede kwartaal leverden al die pakketten, samen met nog ongeveer zeven miljoen brieven, een omzet op van 838 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 789 miljoen euro. Het bedrijf kwam afgelopen kwartaal uit op een brutowinst van 63 miljoen euro, waarvan 26 miljoen waarschijnlijk eenmalig is door de coronacrisis.