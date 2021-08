De autoriteiten op Cuba hebben kleine en middelgrote private bedrijven gelegaliseerd op het door communisten bestuurde eiland. De al in februari aangekondigde verandering is versneld doorgevoerd, nadat er vorige maand in het land massale protesten tegen de regering waren uitgebroken.

Door de nieuwe regels worden private bedrijven met een maximaal aantal van honderd werknemers toegestaan.

Volgens president Miguel Díaz-Canel zijn de regels bedoeld om het economische model van het land te actualiseren. Sinds de Cubaanse Revolutie in de jaren vijftig draait de economie op het eiland hoofdzakelijk op staatsbedrijven.

Cuba ondergaat de zwaarste economische crisis in tientallen jaren. Er is onder meer een tekort aan medicijnen in het land en toerisme naar het land is ingestort door wereldwijde reisbeperkingen.

Het land kan door uitputtende valutareserves geen geïmporteerde goederen meer kopen om tekorten aan te vullen, zoals ze normaal zou doen. De autoriteiten zien zich onder meer genoodzaakt om vanwege de crisis de elektriciteit in een groot deel van het land meerdere uren per dag af te sluiten.

Grote onvrede over aanpak van economische crisis

Vorige maand gingen duizenden Cubanen de straat op voor een zeldzaam protest. Er bestaat grote onvrede over de ernstige economische problemen in het land en over de aanpak van de coronacrisis. Demonstranten scandeerden leuzen als "vrijheid" en "we zijn niet bang". Eén persoon zou bij de acties om het leven zijn gekomen, tientallen anderen raakten gewond.

Advocaten maakten tegen The New York Times melding van honderden arrestaties die door de Cubaanse regering in de nasleep van de demonstraties werden verricht. Huizen van activisten werden volgens advocaten in de gaten gehouden door de politie. Mensenrechtenorganisaties schatten dat zo'n zevenhonderd mensen zijn aangehouden.