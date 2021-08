De waarde van de cryptomunt bitcoin is met een opmars bezig. Kwam de koers van de digitale munt op 20 juli nog onder de grens van 30.000 dollar, op het moment van schrijven is één bitcoin bijna 45.000 dollar (37.790 euro) waard. Het is de hoogste waarde sinds 16 mei van dit jaar.

Bitcoin piekte begin april op ruim 63.000 dollar. Sindsdien is de waarde van de munt stevig gedaald. Eerst werd daarvoor gewezen op het feit dat de producent van elektrische auto's Tesla uit milieuoverwegingen stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins. Later kwam daar onder meer de strenge Chinese regelgeving op het gebied van cryptomunten bij.

Sinds de uitspraken van Tesla-topman Elon Musk tijdens de online bitcoinbijeenkomst B Word op 21 juli vertoont de koers weer een stijgende lijn. Musk stelde dat Tesla nog altijd van plan is de digitale munt als betaalmiddel te omarmen zodra de winning ervan minder belastend is voor het milieu. Hij zei bovendien veel vooruitgang te zien op dat vlak.

Ook de koersen van andere grote cryptovaluta krabbelen op. Zo is de koers van ripple de afgelopen drie weken met 40 procent gestegen. Bij ether was de stijging met 62 procent ten opzichte van drie weken terug nog groter.

Nieuwe regelgeving VS en cryptovaluta als belegging

Het hing al even in de lucht, maar deze week werd een wetsvoorstel in het Amerikaanse Congres ingediend om de cryptosector meer te reguleren. Nu betalen platforms en handelaren wel belasting, maar dat doen zij als bedrijven. Het nieuwe voorstel, dat wordt gesteund door de Amerikaanse president Joe Biden en een meerderheid van de senaat, zou cryptovaluta als effecten willen aanmerken en zodanig willen belasten.

Meer regulering en meer belasting betalen voor de handel in cryptovaluta lijkt misschien slecht nieuws voor de markt, maar is dat misschien niet. Zo zou het imago van de markt als 'zwartgeldcircuit' kunnen verdwijnen, waardoor digitale munten breder worden geaccepteerd. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven een digitale munt accepteren als betaalmiddel.

Aangezien handelaren - als de Amerikaanse cryptowet werkelijkheid wordt - meer belasting aan de Amerikaanse staat zullen betalen, krijgen zij mogelijk meer inspraak in de politiek. Hierdoor kunnen nieuwe beleggers worden aangetrokken die investeren in bitcoin of in andere cryptovaluta. Wereldwijd kijken grote beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) al steeds meer naar digitale munten als belegging.