's Werelds grootste olieconcern Saudi Aramco heeft net als veel van zijn branchegenoten flink geprofiteerd van de prijsstijgingen van ruwe olie en de aantrekkende vraag. Het Saoedische staatsconcern zag de winst in het tweede kwartaal van het jaar uitkomen op omgerekend bijna 22 miljard euro. Dat betekende de grootste winst sinds eind 2018 en bijna vier keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De heropening van belangrijke economieën zorgde voor een sterke stijging van de grondstofprijzen. Daarbij stegen de prijzen van ruwe olie dit jaar met circa 40 procent. "Onze resultaten over het tweede kwartaal weerspiegelen een sterk herstel van de wereldwijde vraag naar grondstoffen", zegt het bedrijf in zijn resultatenrapport.

Het jaarlijkse dividend van omgerekend bijna 64 miljard euro, het grootste ter wereld, is een belangrijke bron van inkomsten voor Saoedi-Arabië. De regering, die 98 procent van de aandelen van het concern in handen heeft, probeert het begrotingstekort terug te dringen. Dat liep vorig jaar op toen de energieprijzen kelderden als gevolg van de coronacrisis.

Een jaar geleden stortte de oliemarkt nog in door de coronacrisis. Wegens reisbeperkingen was er veel minder vraag naar de grondstof voor benzine, kerosine en diesel. Ook de industrie had minder behoefte aan olie. Daarop spraken de OPEC en Rusland, na hoog oplopende meningsverschillen, af om drastisch te snijden in de hoeveelheid olie die ze zouden produceren.

Maar de olieprijzen liepen de afgelopen maanden weer hard op, omdat met het economisch herstel de vraag naar brandstoffen ook weer toeneemt. Het aanbod bleef beperkt doordat veel oliebedrijven nog niet zo ver waren met het verhogen van hun productiecapaciteit.

Dat was ook te merken aan de pomp. In Nederland bereikten de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp recordhoogtes, meldde consumentenorganisatie UnitedConsumers in juni.

In de afgelopen weken hebben oliemaatschappijen als Shell, BP en Chevron aangekondigd hun beloning voor aandeelhouders te verhogen. De bedrijven verwachten dat het dieptepunt van de crisis achter de rug is.