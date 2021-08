De export van goederen vanuit China is in juli op jaarbasis minder hard gegroeid dan in voorgaande maanden. Onder meer de opkomst van de deltavariant van het coronavirus, die in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en verschillende Aziatische landen zorgt voor een stijging van het aantal besmettingen en meer coronamaatregelen, is daarvan een oorzaak.

De uitbraak in Aziatische landen als Vietnam zorgt voor problemen in de leveringsketens van Chinese bedrijven. Ook had China last van nieuwe, lokale corona-uitbraken, maar ook extreem weer zoals regen, die leidde tot overstromingen. Daardoor werd het vervoer van producten en grondstoffen moeilijker en duurder.

Bovendien zette China vanwege stijgende prijzen van bepaalde producten als voedingsmiddelen de rem op de export. Dat deed het land om ervoor te zorgen dat er binnen de eigen landsgrenzen genoeg beschikbaarheid zou blijven.

De uitvoer van producten ging uiteindelijk met 19,3 procent omhoog ten opzichte van juli vorig jaar. De import van producten steeg met 28,1 procent. Dat heeft deels te maken met grote vraag vanuit de Chinese bevolking, maar ook door de hoge prijzen voor grondstoffen. Zo importeerde China minder kolen en ijzererts, maar kwam de waarde wel hoger uit. Ook de aankoop van 25 vliegtuigen door Chinese luchtvaartmaatschappijen hielp de importwaarde.

De waarde van de internationale reserves van China nam in juli met 22,88 miljard dollar (19,45 miljard euro) toe tot 3,2 biljoen dollar. Het handelsbalanssaldo, het verschil tussen de importwaarde en die van de export, met de VS kwam vorige maand uit op 35,4 miljard dollar. Gemeten over de eerste zeven maanden staat dit getal op 200,3 miljard dollar.