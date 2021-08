De handel in exclusieve spring- en dressuurpaarden is een miljardenbranche waarin flink wordt gefraudeerd. Volgens de Belastingdienst loopt Nederland 100 miljoen euro aan belasting mis, schrijft het AD. Opsporingsdiensten vrezen voor grootschalig witwassen.

De handel in elitepaarden wordt al jarenlang onderzocht vanwege schimmige geldstromen en omdat er nauwelijks gecontroleerd wordt. Tijdens een grootschalig onderzoek van de Belastingdienst werden ongeveer tweehonderd dossiers bekeken. Het leidde tot 100 miljoen euro aan naheffingen en boetes.

Het gaat om handelaren, fokkers, ruiters, makelaars en andere hippische ondernemers. Zij maken soms gebruik van bankrekeningen in het buitenland en bedrijven in belastingparadijzen.

Nederland, België en Duitsland zijn leidend in de handel in elitepaarden, maar de branche heeft haar eigen regels en wetten, schrijft het AD. Voor het onderzoek werd samengewerkt met omliggende landen. In België moeten handelaren 26,5 miljoen euro belasting terugbetalen.