DSM verhuist niet naar Amsterdam of het buitenland, zo laat het chemieconcern vrijdag weten. Het bedrijf zei eerder deze week nog een vertrek uit Limburg te overwegen, nadat de subsidie die DSM had aangevraagd voor een nieuw hoofdkantoor in Maastricht op losse schroeven was komen te staan.

DSM had in Maastricht een een leegstaande bioscoop en een aangrenzend monumentaal pand op het oog als nieuwe hoofdvestiging. Het chemieconcern wilde daarbij naar eigen zeggen aanspraak maken op subsidieregelingen voor het herstel van monumenten en verduurzaming.

Een meerderheid van de Statenleden in Limburg zag dat niet zitten, waarop DSM naar kantoorruimte in Amsterdam op zoek ging. "Ja, dan wijzigt de businesscase. Zoals we dat vaak doen in het zakenleven, dan moet je opnieuw kijken waar je staat", zei Dimitri de Vreeze, co-CEO van DSM, eerder deze week tegen de NOS.

Op die overweging komt het bedrijf nu terug. "Er is veel commotie ontstaan rondom deze berichtgeving, wat ik begrijp en betreur", schrijft De Vreeze in een verklaring op de website van DSM.

"Ik werk nu dertig jaar bij DSM en ben trots op DSM met haar wortels in Limburg. Daarom was ik ook zo verheugd dat we konden aankondigen dat we het hoofdkantoor in Maastricht gaan bouwen en zo in de regio Zuid-Limburg blijven. We blijven bij dat besluit, maar hebben besloten om af te zien van de aangeboden subsidies."

In een statement benadrukt DSM dat er nooit sprake was geweest van een verhuisvergoeding van Limburg en de gemeente Maastricht. Het provinciebestuur en de gemeente wezen alleen op bestaande subsidies voor het restaureren, renoveren of verduurzamen van vastgoed waar anderen ook gebruik van kunnen maken, zo schrijft het bedrijf.

Ook de verhuizing naar Maastricht ligt gevoelig, aangezien DSM al 120 jaar lang in Heerlen gevestigd is. Die gemeente noemde de geplande verhuizing "onbegrijpelijk".