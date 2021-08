Google heeft geprobeerd Fortnite-maker Epic Games deels of volledig te kopen, blijkt vrijdag uit openbaar gemaakte rechtbankdocumenten. Dat is opmerkelijk, want de twee bedrijven zijn al maanden in een rechtszaak verwikkeld over de hoogte van de commissies die Google vraagt over apps die worden verkocht via zijn appwinkel Play Store.

In de documenten zet Epic Games uiteen waarom het bedrijf Google voor de rechter heeft gedaagd.

In een van de alinea's heeft Epic het over de "marktdominantie" van Google, waarbij de gamemaker opmerkt dat Google "zijn monopoliewinsten deelt met zakenpartners om concurrenten buiten de deur te houden, interne projecten heeft lopen om alternatieve appwinkels, zoals die van Epic, af te houden en heeft geprobeerd om delen of alles van Epic te kopen".

Het bedrijf gaat er niet verder op in. Ook Google heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Epic daagde Google vorig jaar voor de rechter omdat de techreus het schietspel Fortnite uit zijn appwinkel had verwijderd. Dat deed Google omdat Epic zijn eigen betaalsysteem had opgezet, zodat spelers dingen in de app konden kopen buiten het systeem van Google om. Daarmee zorgde de spelletjesmaker ervoor dat hij niet op elke aankoop 30 procent moest afdragen aan Google, wat Google eist.

Google vond dat Epic daarmee de regels van de Play Store overtrad en verwijderde het spel uit zijn appwinkel. Daar was Epic het op zijn beurt niet mee eens en het bedrijf stapte naar de rechter. Het gamebedrijf heeft ook Apple om dezelfde reden aangeklaagd.