Franse wijnboeren zullen dit jaar 24 tot 30 procent minder wijn produceren dan in 2020, denkt het Franse ministerie van Landbouw. De schattingen gaan uit van 32,6 tot 35,6 miljoen hectoliter wijn tegen het einde van 2021, wat het kleinste aantal is tot nu toe.

De boosdoener is dit keer niet de coronacrisis, maar het weer. Het was dit jaar kouder dan gewoonlijk tijdens de lente en er viel meer regen dan in andere jaren. In 1991 en 2017 hadden de boeren ook last van zo'n lentevorst, maar in 2017 werd er uiteindelijk toch nog 36,7 miljoen hectoliter geproduceerd.

Als de voorspellingen uitkomen, wordt er in Frankrijk dit jaar dus 24 tot 30 procent minder wijn geproduceerd dan een jaar geleden. Vorig jaar bracht wijnexport zo'n 8,5 miljard euro op voor Frankrijk.

Ook in andere wijnproducerende landen gaat het dit jaar minder goed met de wijnoogst. In april bleek al dat alle Europese wijnboeren last hebben van het slechte weer. In België en Duitsland kwamen daar de afgelopen weken nog eens de overstromingen bovenop.

In Duitsland zag een aantal boeren zijn volledige wijnoogst in het water vallen en ook de Belgische wijnindustrie vreest voor een minder goed jaar. Nederlandse wijnboeren hebben dan weer minder last gehad van de overstromingen.