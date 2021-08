United Airlines gaat als eerste grote Amerikaanse vliegtuigmaatschappij medewerkers verplichten zich te laten inenten tegen COVID-19. De verplichting geldt voor alle werknemers die in de Verenigde Staten wonen. Wie zich niet laat vaccineren, wordt ontslagen.

Bestuurders van United erkennen in een mededeling aan de medewerkers van het bedrijf dat sommige werknemers het waarschijnlijk niet met het besluit eens zijn. "Maar het is onze verantwoordelijkheid om veiligheid op het werk te garanderen. En iedereen is veiliger wanneer iedereen is gevaccineerd."

Medewerkers moeten uiterlijk 25 oktober een bewijs van volledige vaccinatie hebben, anders volgt ontslag. Voor werknemers die vanuit religieus of medisch oogpunt bezwaar hebben, kan een uitzondering gelden als ze dat doorgeven aan het bedrijf.

United, een van de grootste Amerikaanse luchtvaartconcerns, schat in dat 80 tot 90 procent van de piloten en stewardessen al is ingeënt. Iedereen die zich voor 20 september heeft laten vaccineren, krijgt een dag extra uitbetaald. Van nieuwe werknemers werd sinds juni al geëist dat ze gevaccineerd zijn.

De vliegtuigbemanning van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific moet zich voor 31 augustus laten vaccineren, werd eerder bekend. Wie dat niet doet, kan worden ontslagen of overgeplaatst. Andere grote Amerikaanse bedrijven als Facebook, Disney, Walmart en Google kwamen al eerder met een vaccinatieverplichting voor personeel in de VS.