Amerikaanse bedrijven nemen steeds meer personeel in dienst en de werkloosheid in de grootste economie van de wereld loopt daardoor in rap tempo terug. Nieuwe cijfers van de Amerikaanse overheid wijzen erop dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten een stevig herstel doormaakt.

Vorige maand kwamen er exclusief de landbouw 943.000 arbeidsplaatsen bij. Dat is beter dan werd verwacht, want economen rekenden in doorsnee op zo'n 858.000 extra banen, blijkt uit een peiling van Bloomberg. De werkloosheid liep terug van 5,9 tot 5,4 procent.

De VS was erg snel met het vaccineren van zijn bevolking tegen COVID-19. Daardoor konden de coronamaatregelen in het land ook eerder worden versoepeld en begonnen bedrijven al vroeg met het opnieuw aannemen van personeel. Met name in de dienstensector, waaronder de horeca, detailhandel, toerisme en vrijetijdsbesteding, is de vraag naar extra arbeidskrachten al een tijdje groot. Om werknemers te lokken bieden bedrijven geregeld hogere lonen en bonussen aan.

Eerder deze week wezen cijfers van loonstrookverwerker ADP nog op een tegenvallende banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Maar daarin was een kleiner deel van de economie meegenomen. De banen van ambtenaren telde ADP bijvoorbeeld niet mee.

Volgens de loonstrookverwerker lieten de eigen cijfers zien dat het voor bedrijven de laatste tijd ook lastig kan zijn om personeel te werven. Zo zijn er soms te weinig geschikte krachten te vinden.