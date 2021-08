RTL Nederland heeft in de eerste helft van het jaar flink geprofiteerd van het herstel van de tv-advertentiemarkt. Vanwege de coronacrisis waren veel bedrijven in dezelfde periode vorig jaar nog erg terughoudend als het gaat om dure reclamecampagnes via de televisie, maar inmiddels is het beeld veranderd. Daarnaast heeft streamingdienst Videoland er veel abonnees bij gekregen, wat ook bijdroeg aan de financiële resultaten.

De omzet van het bedrijf achter zenders als RTL 4, RTL 5 en RTL 7 steeg met ruim een vijfde ten opzichte van een jaar eerder tot 253 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat liep daarbij op tot 54 miljoen euro, waar in de eerste helft van vorig jaar nog maar 2 miljoen euro winst in de boeken ging.

Videoland telde eind juni ruim een miljoen abonnees, bijna 21 procent meer dan een jaar geleden. Die sterke groei zou vooral komen door succesvolle series als Mocro Maffia en The Handmaid's Tale, die in Nederland te zien zijn bij Videoland en bijvoorbeeld niet bij rivaal Netflix. Ook realityprogramma's als Temptation Island, Love Island en Prince Charming waren populair.

Topman Sven Sauvé is tevreden met de resultaten en wil meer ruimte creëren voor verdere investeringen in "onderscheidende lokale content en tech". "En dat maakt de Nederlandse consument de uiteindelijke winnaar", geeft hij aan.

Onlangs werd bekend dat RTL Nederland samengaat met mediabedrijf Talpa Network van ondernemer John de Mol. Talpa is het bedrijf achter tv- en radiozenders als SBS6, Net5, Veronica en Radio 538. Alleen twee onderdelen van Talpa, die tv-programma's bedenken en produceren, gaan niet mee naar het fusiebedrijf.

Door de samensmelting moet een sterk mediaconcern ontstaan dat de concurrentie met grote techbedrijven aankan, kondigden de Luxemburgse RTL-moeder en Talpa in juni gezamenlijk aan. Talpa krijgt na de samenvoeging met RTL Nederland een belang van 30 procent in dat bedrijf. RTL Group houdt een belang van 70 procent in zijn Nederlandse divisie. De partijen verwachten dat de deal in de eerste helft van volgend jaar afgerond kan zijn. Dat hangt onder meer af van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.