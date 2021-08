Ruim een kwart van de commerciële coronatestbedrijven volgt niet alle hygiënerichtlijnen en een derde voert de testen niet op de juiste manier uit. Toch geeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de sector een voldoende, blijkt uit een rapport. "De meeste verbeterpunten zijn makkelijk op te lossen en worden ook snel aangepast", zegt een woordvoerder van de inspectie tegen NU.nl.

De inspectie heeft sinds oktober vorig jaar al zo'n 120 van de 250 bij de IGJ bekende commerciële testlocaties bezocht. Sommige locaties werden meermaals bezocht. "Dat gebeurde deels op basis van meldingen en signalen, maar ook steekproefsgewijs", zegt een woordvoerder. Omdat er geen meldingsplicht is, weet de inspectie niet exact hoeveel testplekken er zijn en welke er eventueel al gestopt zijn.

Bij die controles stelden de inspecteurs een aantal tekortkomingen vast, vooral op het vlak van hygiëne. Het gaat dan over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectie en of de locatie zo is ingericht dat iedereen zo min mogelijk risico loopt om besmet te raken.

"Dat blijft het thema waar de meeste verbetermogelijkheden zijn", schrijft de inspectie in het verslag. Bij een eerdere controle in maart voldeed 61 procent van de locaties aan alle hygiënevoorwaarden, deze keer ging het om 74 procent. Het rapport verscheen vorige week dinsdag, maar kreeg tot dusver geen media-aandacht.

Testen werden niet altijd op de juiste temperatuur bewaard

Ook was er bij een derde van de bezochte locaties iets aan te merken op het gebruik van de testen. Niet iedereen volgt de handleiding even goed. De testen werden afgelopen voorjaar tijdens warme dagen bijvoorbeeld niet altijd op de juiste temperatuur (maximaal 30 graden) bewaard. Er was op dit vlak maar een kleine verbetering te zien ten opzichte van maart, staat in het verslag.

Op de bekwaamheid van het personeel en de manier waarop uitslagen aan de GGD's worden doorgegeven had de inspectie weinig aan te merken. "Onze conclusie is dat de meeste verbeterpunten door de testaanbieders vrij makkelijk op te lossen zijn. Er zijn enkele locaties met grote uitdagingen, maar in het algemeen is zichtbaar dat de kwaliteit en veiligheid van het testen serieus wordt genomen", aldus de woordvoerder. "Bij hercontroles blijkt vaak dat de verbeterpunten goed aangepakt worden."

Ministerie praat met testaanbieders

Niettemin komen er via sociale media regelmatig klachten over testbedrijven binnen. Zo zouden mensen soms veel te lang moeten wachten op hun uitslag of worden er onterecht negatieve testbewijzen uitgegeven. "Deze verhalen zijn ook bij de inspectie bekend", klinkt het. "Als we dergelijke signalen krijgen, gaan we erachteraan. Uit onze inspectiebezoeken is dat echter niet naar voren gekomen. Dat komt doordat wij ons bij onze bezoeken met name hebben gericht op de kwaliteit van het testproces en de veiligheid van de cliënten."

Eerder werd al bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na aanhoudende klachten in gesprek is met de testaanbieder Lead Healthcare. Als de klachten blijven toestromen, kan Lead Healthcare worden uitgesloten als aanbieder, maar het ministerie kon daar nog geen update over geven. Wel laat een woordvoerder weten dat er nog gesprekken met een aantal andere bedrijven lopen, maar ze wilde niet zeggen over welke bedrijven het gaat.

"De voornaamste klachten die we krijgen, gaan over testuitslagen die te laat binnenkomen. Dat is vervelend voor wie daarmee in aanraking komt, maar op 1,7 miljoen testen kwam het voorlopig slechts een aantal keer voor. Er is een aantal bedrijven dat veel vestigingen heeft en dan gaat er altijd weleens iets mis", klinkt het bij het ministerie.