Holland Casino stapt in de online sportweddenschappen. Vanaf 1 oktober, als online gokken in Nederland legaal wordt, kunnen mensen bij het staatsgokbedrijf online weddenschappen afsluiten voor het betaald voetbal van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor heeft Holland Casino een deal met de voetbalcompetities gesloten voor minimaal vier jaar.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. Volgens Holland Casino is de investering een "welkome financiële steun in de rug van het Nederlandse voetbal". De onderneming benadrukt dat veilig en verantwoord online gokken "altijd vooropstaat".

Onderdeel van de deal is ook een samenwerking met sportzender ESPN, voorheen FOX Sports, dat onder meer al het Nederlandse live voetbal van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie uitzendt. Holland Casino gaat samen met ESPN programma's en acties opzetten. De precieze invulling wordt nog bekendgemaakt.

Holland Casino-directeur Erwin van Lambaart zegt dat de coronacrisis heeft aangetoond dat een digitaal kanaal essentieel is voor de toekomst van Holland Casino. Door de pandemie moesten alle veertien vestigingen dicht. Ook gokautomaten in kroegen en cafés konden tijdelijk niet gebruikt worden.

Het bedrijf zag de inkomsten dan ook met meer dan de helft dalen en zette eind vorig jaar een brutoverlies van ruim 80 miljoen euro in de boeken. Ook moest vanwege de crisis afscheid worden genomen van ongeveer een tiende van het personeel.

De vergunning die Holland Casino voor het online gokken nodig heeft, moet nog worden verleend, laat een woordvoerder weten. Partijen konden vanaf april een vergunning voor de online gokmarkt aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Tot 1 oktober is online gokken nog illegaal. In Nederland geldt namelijk nog de Wet op de kansspelen uit 1964, waarin geen ruimte is voor aanbieders via het internet. Met de Wet kansspelen op afstand, die vorig jaar werd aangenomen, komt hier verandering in. Aan de Nederlandse online gokmarkt zijn straks wel strenge regels verbonden om bijvoorbeeld verslaving te voorkomen.