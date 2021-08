De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee telefoonnummers van doorschakeldiensten ingetrokken. Een daarvan verbond bellers door met onder meer het gratis GGD-nummer voor het maken van een afspraak voor een coronatest. De kosten daarvan bedroegen 0,90 euro per minuut en liepen door nadat de beller was doorverbonden.

De doorschakeldienst leidde tot hoge telefoonrekeningen, terwijl er een gratis GGD-nummer is voor het maken van testafspraken: 0800-12 02.

Het nummer 0906-212 12 12 werd door Caramello BV gebruikt voor een doorschakeldienst. De ACM blokkeerde het nummer al eerder naar aanleiding van signalen van consumentenprogramma Radar, een brief van de GGD en klachten van consumenten. Ook betalingen gerelateerd aan het nummer zijn toen opgeschort, zodat de inkomsten niet werden uitbetaald.

Caramello had bezwaar aangetekend tegen de blokkering van het nummer en de betalingen. De rechter heeft de ACM gelijk gegeven, onder meer omdat de Google-advertentie van Caramello misleidend was. De rechter vond de intrekking van het nummer proportioneel, omdat de GGD aan de ACM had laten weten dat "de dienst van Caramello gevolgen kan hebben voor de bereidheid van mensen om zich te laten testen en daarmee voor de verspreiding van het coronavirus", aldus de toezichthouder.

Ook het nummer 0906-040 03 88 is geblokkeerd. Op de website van Zoekopnummer.nl BV werd de indruk gewekt dat bellers daar een afspraak konden maken voor een gratis sneltest. Het nummer schakelde bellers echter door naar een commerciële aanbieder. Ook hier werd 0,90 euro per minuut in rekening gebracht.

Consumenten die tussen 6 maart en 6 april naar het nummer 0906-212 12 12 van Caramello hebben gebeld, krijgen hun kosten binnen twee maanden terug van hun telecombedrijf. Volgens de wet zijn de telecomaanbieders verantwoordelijk, ook al valt de misleiding ze niet te verwijten. Ook consumenten die tussen 8 april en 22 april naar het nummer 0906-040 03 88 van Zoekopnummer hebben gebeld, krijgen hun geld terug.