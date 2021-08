Kunstheupen en andere medische implantaten zijn in Nederlandse ziekenhuizen vaak extra duur doordat de fabrikanten ervan assisteren bij operaties. Vertegenwoordigers van de bedrijven helpen chirurgen aan de operatietafel met complexe of nieuwe technieken, maar het is onduidelijk hoeveel ziekenhuizen voor die service betalen. Dat blijkt vrijdag uit gesprekken die onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) samen met Argos en Small Stream Media voerde met ziekenhuisbestuurders.

FTM sprak inkopers van veertien niet-academische ziekenhuizen die allemaal zeiden dat ze geen idee hebben hoeveel voor de service wordt gerekend. De kosten ervan zitten verstopt in de totaalprijs van een implantaat. Inkopers proberen de prijs wel los te peuteren bij fabrikanten, maar dat lukt ze niet.

Maar er zijn indicaties dat het om veel geld gaat. Een aantal Amerikaanse ziekenhuizen heeft besloten vertegenwoordigers niet meer tot de operatiekamer toe te laten. Dat had in die ziekenhuizen een flinke kostenbesparing tot gevolg.

Het Loma Linda University Medical Center in Californië kon de inkoopkosten van orthopedische protheses met de helft omlaag brengen en bespaarde zo jaarlijks 1 miljoen dollar (ruim 0,8 miljoen euro).

Reclame maken aan de operatietafel

Los van de directe kosten is de service van de fabrikanten niet geheel belangeloos. Gert-Jan Meijer, die als vertegenwoordiger van Merit Medical 160 keer hielp bij het plaatsen van heup- en knieprotheses, zegt dat het ook helpt bij het maken van reclame. "Je staat naast de chirurg, schouder aan schouder. De mooiste positie die je maar kunt krijgen. Het is een ultieme marketingtool om artsen aan je te binden. Alles draait om relaties."

Er is een manier om de kosten te drukken, schrijft FTM. In Duitsland vormen ziekenhuizen een front door gezamenlijk producten in te kopen. Daarnaast leunen Duitse artsen minder zwaar op de assistentie van de fabrikanten.

Producten in Duitsland zijn daardoor goedkoper, merkte een inkoper van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij kon in 2015 exact dezelfde stent van dezelfde fabrikant bij een Duitse inkoper voor de helft van de prijs kopen. Het ziekenhuis implanteert zeventienhonderd stents per jaar en bespaarde via deze route jaarlijks 400.000 euro. Een stent is een prothese die in een bloedvat of ander kanaal wordt ingebracht.

Assistentie is soms nodig

Toch is dat zeker niet voor ieder ziekenhuis een optie. Als inkopers producten in Duitsland proberen te kopen, dreigen fabrikanten artsen niet langer te begeleiden bij operaties. En dat levert risico's op voor de patiënt, laat de afdeling cardiologie van het Dijklander Ziekenhuis in een reactie aan FTM weten.

"Als cardiologen staan wij voor de veiligheid van onze patiënten en dichten we zoveel mogelijk risico's af. In dat kader is voor ons de mogelijkheid om - met name - in acute situaties ondersteuning te krijgen een belangrijk aspect. Je kunt wel ergens iets goedkoper regelen, maar als je vervolgens in acute situaties geen hulp kunt krijgen, kan ik de veiligheid en kwaliteit van zorg niet garanderen."