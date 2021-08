Atleten die tijdens de Olympische Spelen een gouden plak veroveren, kunnen daar in sommige gevallen miljoenen uit slaan. Maar een ander mag blij zijn met 'slechts' enkele tienduizenden euro's. Dat zegt Frank van den Wall Bake, specialist in sportmarketing.

De meeste sporters willen in Tokio vooral winnen om te winnen. Maar in het achterhoofd zullen velen toch ook bezig zijn met wat het financieel oplevert. Dan gaat het niet alleen om de bonus van sportbond NOC*NSF, maar ook om bijvoorbeeld sponsorcontracten en lucratieve lezingen. Zelfs na de sportcarrière kun je er nog de vruchten van plukken, denkt Van de Wall Bake.

Eerst maar eens de bonus. Wie goud wint, krijgt 30.000 euro van NOC*NSF. Voor een zilveren plak ligt 22.500 euro klaar. Wie brons pakt, moet het doen met 15.000 euro. Dat is overigens bruto. De fiscus neemt er nog een flinke hap uit.

De bovenstaande bedragen voor de Nederlandse atleten gelden alleen voor individuele sporters. Wie meedoet in een team krijgt aanmerkelijk minder. Daar geldt een ingewikkelde verdeelsleutel. Maar de bonus komt altijd uit op minimaal 11.000 euro voor elke sporter van een team dat goud wint.

Grote geld komt pas na Spelen

Voor sommigen komt echter het grote geld daarna pas. Hoeveel dat precies is, hangt van veel factoren af, zegt Van den Wall Bake. Bijvoorbeeld in wat voor sport het goud is behaald. Ook de manier waarop je de medaille hebt behaald, speelt mee.

Hij haalt het voorbeeld aan van atlete Sifan Hassan. "Zij gaat voor driemaal goud. Als dat lukt, is dat een wereldwonder. Een van haar sponsoren is Nike. Als Hassan goud wint, kan Nike daar jaren mee vooruit in hun reclamecampagne. Helemaal als je ziet wat ze heeft gepresteerd in een van haar races (de series van de 1.500 meter, red.). Daarin viel ze, lag ze tientallen meters achter en won ze uiteindelijk toch nog."

De sportmarketingexpert vermoedt dat de atlete in haar contract met Nike afspraken heeft staan over een bonus als ze goud wint. En daarbij valt de bonus van het NOC*NSF waarschijnlijk in het niet. "Het zou me niet verbazen, dat als Hassan driemaal goud wint, ze miljoenen krijgt van Nike."

Ook denkt hij dat voor sporters die in Tokio geen goud winnen maar wel een andere medaille, alsnog een lucratieve sponsordeal in het verschiet ligt. "Neem zeiler Marit Bouwmeester. Die heeft in het verleden al goud en zilver gewonnen en wint in Tokio brons. Maar door al die medailles is ze inmiddels een bekende Nederlander geworden. Dan kan brons net zo veel opleveren als wanneer andere zeilers goud winnen."

Bankrekening vullen is voor teamsporters moeilijker

Voor teamsporters is het wat lastiger om Olympisch succes om te zetten in een goed gevulde bankrekening. "De hockeydames zijn bijvoorbeeld al jarenlang top en ook nu zijn ze favoriet. Als zij winnen, is dat niet minder uitzonderlijk dan wanneer het een totaal onverwachte overwinning is."

"Als ze inderdaad goud winnen, zullen van dat team misschien enkele spelers bekend worden. Vermoedelijk de aanvallers, omdat zij vaker scoren. Ze houden er misschien enkele tienduizenden euro's aan over, inclusief het geld van NOC*NSF."

Hoewel de Spelen een sportief hoogtepunt zijn voor veel sporters kan het voor de marketingwaarde van een atleet soms toch beter zijn om niet te gaan, denkt Van den Wall Bake. Hij wijst in dit verband op turner Epke Zonderland.

"Ik vond het zonde dat hij naar Tokio is gegaan. Hij wist van tevoren al dat hij minder goed zou zijn dan in Londen (waar Zonderland in 2012 goud won, red.). Nu heeft hij een teleurstellend toernooi achter de rug, waardoor zijn imago een deuk heeft opgelopen."

Het zwarte gat is voor sporters minder zwart geworden

Ook na het afscheid kunnen goudenmedaillewinnaars profijt hebben van hun prestatie. "Je ziet dat er in de media veel behoefte is aan analisten. Dat betaalt niet zo goed, maar je bent wel in beeld en dat kan zorgen voor andere opbrengsten."

Daarnaast kom je volgens Van den Wall Bake makkelijker aan een baan in het bedrijfsleven. "Als topsporter heb je een goede mentaliteit, je weet wat teambuilding is, hoe je moet omgaan met succes. En bedrijven vinden het prachtig om een goudenmedaillewinnaar in dienst te hebben. Daarnaast worden sporters vaak gevraagd voor motivatiespeeches voor het bedrijfsleven. Zij weten hoe je teleurstellingen verwerkt en hoe je met druk moet omgaan. Het zwarte gat voor sporters zoals dat er vroeger was, is echt een stuk minder."