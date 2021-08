Diverse vluchten van luchtvaartmaatschappij Transavia zijn de afgelopen dagen vertrokken, terwijl niet alle of zelfs helemaal geen bagage aan boord was. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij na eerdere berichtgeving van de NOS.

De oorzaak van de problemen zou liggen bij het tekort aan personeel bij de bagage-afhandelaars. Ook speelt mee dat passagiers door corona meer handelingen moeten verrichten om in te checken, waardoor dat langer duurt.

De afhandelaars hebben hierdoor minder tijd om de koffers in te laden en zo kon het gebeuren dat bagage achterbleef, omdat de medewerkers nog bezig waren bij een ander toestel. Daarnaast was het volgens een woordvoerder van Transavia afgelopen weekend erg druk.

"We moesten kiezen tussen vijftien vluchten te laat laten vertrekken of een vlucht zonder bagage te laten vliegen", aldus een woordvoerder van Transavia tegen NOS. In een enkel geval besloten piloten door de tekorten om zelf maar te helpen bij het inladen. Dit is zeer ongebruikelijk.

"Meestal kon de bagage op de eerstvolgende vlucht wel mee en hadden passagiers binnen drie dagen hun koffers", aldus de woordvoerder.

Afgelopen zondag leidden de bagageproblemen tot onrust op een vlucht naar Napels, toen een passagier erachter kwam dat ze zonder haar bagage waren vertrokken. Zij werd volgens de NOS uiteindelijk uit het toestel gehaald door de marechaussee.

Vakbond FNV zei eerder al te vrezen voor een personeelstekort bij de bagage-afhandeling, als het vliegverkeer weer op gang zou komen. Bij de uitbraak van de coronacrisis moesten veel bagagemedewerkers vertrekken. Maar nu het werk weer toeneemt, zijn er volgens de bond niet genoeg nieuwe medewerkers aangenomen om alle bagage te verwerken.

Desondanks verwacht Transavia de komende tijd geen last meer te hebben van bagageproblemen.