GGD-medewerkers praten met horecavereniging KHN over baanmogelijkheden bij een kroeg of restaurant, nu ze door de sluiting van test- en vaccinatielocaties mogelijk hun werk kwijtraken. Ook uitzendbureaus zijn druk bezig met het herplaatsen van het GGD-personeel dat ze op die locaties hadden werken.

Restaurants en cafés kunnen de mensen die niet meer bij een GGD aan de slag kunnen "absoluut" gebruiken, zegt directeur Dirk Beljaarts van KHN. Weliswaar komt veel horecapersoneel dat door de pandemie noodgedwongen naar andere bedrijfstakken moest uitwijken wel terug, maar de aantallen compenseren het grote personeelstekort in de sector niet, zegt de brancheorganisatie.

Uitzendbureau Randstad, een van de grootste van het land, ziet al een groei van het aantal mensen die nu bij de GGD's werken en straks een nieuwe baan nodig hebben. Het uitzendbureau kon nog geen exacte aantallen noemen.

Ook uitzendbureau RGF Staffing, voorheen bekend als USG People, zegt "zeker druk te zijn" met uitstromende GGD'ers die een nieuwe baan zoeken. Het bedrijf kon echter nog geen verdere details geven. Eind januari werkten ruim vierduizend mensen via het uitzendbureau bij de GGD's.

Nog meer GGD-locaties gaan dicht

De komende tijd gaan meer test- en priklocaties dicht, omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en het vaccinatietempo afneemt. Deze mensen worden in sommige gevallen verplaatst naar mobiele vaccinatie-units en prikbussen in wijken en dorpen waar de vaccinatiegraad lager is dan gemiddeld.

Bij de GGD's zijn zo'n 12.500 fte's betrokken bij het vaccineren en nog eens 3.500 bij het testen, schreef de dienst in juni aan de Tweede Kamer.

KHN startte in juni een campagne voor extra personeel. Bijna twee derde van de café- en restauranthouders heeft nu minder medewerkers in dienst dan voor de coronacrisis, becijferde de horecavereniging. Gemiddeld vertrok 42 procent van het personeel daar. Gekeken naar de hele bedrijfstak, waar ook hotels en cateraars onder vallen, stroomde een kwart van de medewerkers uit.