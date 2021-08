Venezuela gaat zes nullen schrappen van zijn bolivar om de munt gebruiksvriendelijker te maken. De nationale munt is door jarenlange hyperinflatie enorm gehavend. Door de politieke en economische crisis zijn er in het olierijke Venezuela grote tekorten aan van alles, waaronder medicijnen, voedsel en zelfs benzine.

Venezuela maakt zijn achtste jaar van economische recessie door en er is al jaren sprake van een enorme inflatie. Sinds 2008 zijn er al acht nullen geschrapt van de bolivar, zonder de nieuwste maatregel.

Van januari tot en met mei zijn de prijzen met 265 procent gestegen. In mei verdrievoudigde de regering het minimum-maandloon, maar dat nieuwe bedrag was nog niet eens genoeg om 1 ​​kilo vlees te kopen.

Een miljoen Venezolaanse bolivar is op dit moment nog 0,21 euro waard. Vanaf 1 oktober komt daar verandering in en worden er nieuwe bankbiljetten uitgegeven. Een Venezolaanse bolivar is dan 0,21 euro waard. In het dagelijks leven wordt overigens vaak gebruik gemaakt van Amerikaanse dollars.

Venezuela gaat gebukt onder sancties van onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie. Net als Donald Trump voor hem beschouwt de Amerikaanse president Joe Biden oppositieleider Juan Guaidó als interim-president van Venezuela en erkent hij de Venezolaanse president Maduro niet. Drie jaar lang hebben de VS de diplomatieke druk en economische sancties opgevoerd om Maduro te verdrijven, maar zonder succes.

Begin juli hebben de VS, de EU en Canada gezegd bereid te zijn sancties tegen het land te "herzien" als er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen tussen de regering en de oppositie over het houden van "geloofwaardige, inclusieve en transparante" lokale, parlements- en presidentsverkiezingen. Gesprekken tussen de Venezolaanse regering en oppositie over de lokale verkiezingen komende november beginnen volgende week in Mexico, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De problemen in Venezuela hebben ook gevolgen voor Curaçao. De handel met het grootste buurland is bijna volledig stil komen te liggen.