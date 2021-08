Frankrijk is binnen de Europese Unie de grootste bierimporteur als wordt gekeken naar de soorten met alcohol erin. De Fransen haalden afgelopen jaar 16 procent van het totaal geïmporteerde biervolume de landsgrenzen in, zowel vanuit andere EU-landen als daarbuiten. Dat blijkt uit cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat publiceerde in de aanloop naar de internationale bierdag morgen.

Duitsland importeerde na Frankrijk (800 miljoen liter) het meeste alcoholrijke gerstennat, 700 miljoen liter ofwel 13 procent van het totaal. Op de voet gevolgd door de Italianen met 12 procent van de bierplas.

Nederland bekleedt de vierde positie met een krappe 600 miljoen liter, of 11 procent. Spanje besluit de top-5. Nederland is binnen de EU de grootste exporteur van bier, bleek onlangs uit cijfers van het CBS.

Het meeste bier met alcohol gaat binnen de EU van land naar land, invoer van daarbuiten is volgens Eurostat "marginaal". Vanuit het Verenigd Koninkrijk, in 2020 nog een maand onderdeel van de EU, ging 268 miljoen liter bier met alcohol naar de andere EU-landen.

Nummer twee van buiten de EU was Mexico. Zo'n 95 miljoen liter Mexicaans bier wist zijn weg naar de EU te vinden.