Jamin wil voor het eind van dit jaar in Duitsland een winkel openen. Het is voor het eerst dat de keten probeert zijn ijs en snoep buiten Nederland aan de man te brengen. Keulen wordt de proeftuin voor eventuele verdere buitenlandse expansie, vertelt mede-eigenaar en directeur Maarten Steinkamp in gesprek met NU.nl.

"Duitsland is een heel andere markt dan de Nederlandse. Dus er is geen garantie op succes, maar we geloven er natuurlijk wel in", zegt Steinkamp. Jamin bestaat al sinds 1883, is vaak van eigenaar verwisseld en regelmatig kopje-onder gegaan. "We hebben een stormachtige geschiedenis."

Wanneer mensen naar de merknaam Jamin wordt gevraagd, hebben zij volgens de directeur twee reacties paraat. Velen vragen: "Bestaat dat nog?" Of ze zeggen: "Daar heb ik vroeger snoep gejat." Op het hoogtepunt zat op elke hoek wel een Jamin. Het waren er meer dan zeshonderd. "De winkels waren ook een baken. Als je vroeg waar de fietsenwinkel zit, dan was het antwoord: tegenover Jamin."

In Nederland heeft het bedrijf nu zo'n negentig winkels. "Dat zullen er niet heel veel meer of minder worden. Een markt voor meer is er niet, je gaat geen gaten vullen om ze te vullen." In sommige plaatsen zijn er verscheidene, in andere niet één. "In Utrecht open je makkelijk een derde, in Nunspeet bij wijze van spreken geen."

'Zoetwaren zijn niet zomaar Süßwaren'

Jamin heeft in zijn roerige geschiedenis nog nooit een voet over de grens gezet. "Met uitzondering van Curaçao, maar dat telt niet." Bij de bezoeken aan de snoepwinkels in het grensgebied in steden als Roermond en Arnhem proefde Jamin de belangstelling van Duitse klanten voor de formule. "Veel meer dan bijvoorbeeld van Belgen in die grensstreek", verklaart Steinkamp juist deze uitstap over de grens.

De eerste Duitse zaak moet in Keulen komen. "Dat is ook makkelijk te bevoorraden vanuit Nederland." Naar het assortiment wordt zorgvuldig gekeken. "Je maakt niet zomaar van zoetwaren Süßwaren. Een zuurstok en een spektaart, echt iconische producten hier, kennen ze daar niet. Drop is er ook niet zo populair."

IJs kennen Duitsers dan weer wel. En Twizzl, het eigen ijs van Jamin dat je zelf kunt samenstellen, is goed voor een kwart van de circa 40 miljoen euro aan omzet van de Nederlandse winkels. De Duitse winkel wordt bij uitzondering een eigen winkel. "Je kunt daar geen franchiser inzetten en zeggen: probeer maar wat."

'We snoepen nu weer meer'

Alle winkels in Nederland zijn wel franchiseformules, net zoals die van MultiVlaai, dat ook van Steinkamp en zijn kompaan Kees Hermans is. "Eigen winkels werken bij ons niet. Dat liep altijd uit op drama's." En Jamin heeft veel van zulke drama's gekend. Toen het duo het bedrijf overnam, was het technisch failliet. "We hebben vijf jaar in bijzonder beheer gezeten bij de bank", memoreert Steinkamp. "Misschien is expansie naar Duitsland ook een spectaculair slecht idee."

In Nederland heeft Jamin nu - net als de rest van de sector - wel de wind mee, zegt Steinkamp. "We zijn massaal aan het snoepen geslagen. Mensen gunnen zichzelf een beloning. Dat zal weer afnemen, het gaat altijd op en neer." Dat meer Nederlanders in eigen land vakantie vieren, helpt deze zomer ook mee.

Jamin gaat ook mee in trends zoals biosnoep en vegan snoep. "Dat laatste loopt goed, bio liep totaal niet. Suikervrij snoep bieden we ook aan, maar dat is geen hardloper. Mensen komen bij ons om bewust suiker te eten."