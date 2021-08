Nederlanders boekten vorig jaar 11,7 miljoen buitenlandse reizen. Dat zijn er 11,2 miljoen of bijna de helft minder dan in 2019, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zomervakantie brachten we vooral door in eigen land, met Gelderland als favoriete locatie.

In totaal gingen Nederlanders vorig jaar 28,7 miljoen keer op vakantie, 30 procent minder vaak dan in 2019. Behalve tijdens de zomermaanden, toen trokken we er net 6 procent vaker op uit. Al bleven de meeste mensen vooral in het binnenland.

Nederlanders trokken het vaakst naar Gelderland, maar Friesland, Zeeland en Limburg zagen het aantal vakantiegangers het meest toenemen. In Noord-Brabant en Flevoland nam het aantal boekingen dan weer het sterkst af.

Als Nederlanders dan toch naar het buitenland gingen, bleven ze meestal dicht bij huis. 98 procent van de reizen werd geboekt binnen Europa. 70 procent daarvan was een reis naar een van de buurlanden. In 2019 was 86 procent een buitenlandse reis binnen Europa. De helft daarvan was een trip naar een buurland.

Omdat Nederlanders vooral in eigen land bleven, was de camper in 2020 erg in trek. We trokken er ruim 140 keer op uit met de camper, 68 procent vaker dan in 2019. Vakanties met stacaravans of tenten deden het dan weer minder goed. Wie niet met de camper op vakantie ging, koos vaker voor een hotel dan voor een vakantiehuisje.

Vanwege onzekerheid over de coronamaatregelen werden vakanties ook vaker last minute geboekt. Bijna twee derde van de vakanties werd een maand voor vertrek geboekt, waar dat aandeel in 2019 nog 43 procent was.